‘Hayalden Gerçeğe’ NOSAB’ın hikayesi anlatıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Türkiye’deki 403 organize sanayi bölgesi arasından 9 bölge içine girerek Yeşil OSB sertifikamızı aldık. Bu gelişmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir de Türkiye’de ilk ve tek olarak ‘Eşitlik Politikası’nı yayınlanan organize sanayi bölgesiyiz. Yani tüm dezavantajlı gruplar için birçok STK ile işbirliği yapıyoruz. Firmalarımızı ve bölgemizi geleceğe taşıyan faaliyetlerimizin yanı sıra örnek sosyal projeler de yürütüyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ise Bursa’da emeği geçen herkes ile birlikte güzel bir hikayeye imza attıklarını belirterek,

NOSAB’ın Türkiye çapında örnek bir organize sanayi bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü görmekten dolayı mutluluk ve gururunu dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından davetlilere NOSAB’ın 23 yıllık yolcuğunu anlatan ‘Hayalden Gerçeğe’ NOSAB’ın hikayesi belgeseli izletildi.