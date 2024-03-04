Hayvancılığın sorunları için teknolojik çözümler yarıştı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle “Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Çözümleri” proje yarışması gerçekleştirildi. Yarışma, İTB tarafından yürütülen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) 2023 İhtiyaç Analizi Projesi kapsamında düzenlendi. İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, tarım sektöründe yaşanan sorunlara İTTM’de teknolojiyle çözüm aramayı hedeflediklerini söyledi.

2017’den bu yana Türk tarım sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak ve böylece sürdürülebilirliğe destek olmak amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda, alanında Türkiye’de ilk olan İTTM’yi kurduklarını ifade eden Tuncer, “Gerçekleştirdiğimiz Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilirlik Çözümleri Proje Yarışması, gelecekte düzenleyeceğimiz pek çok etkinliğin ilki. Hayvancılığı da kapsayacak şekilde tarım sektörü, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla tarımsal varlığımızın korunması ve ekonomik bir güç olarak potansiyelini ortaya koyması için sürdürülebilir çözümler ivedilikle geliştirilmeli ve üreticilerimiz tarafından benimsenmeli” dedi.

"Tarımda öncü üniversiteyiz”

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise, “Üniversite olarak sürdürülebilirlik alanına katkı koymak en büyük hedeflerimizden biri. Bunun en önemli örneklerinden biri ise üniversitemizin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurması. Türkiye’de bu alanda İngilizce eğitim veren ilk fakülte olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, İTTM’nin güdümlü proje ortakları arasında olmak ve tarımın geleceği için çözüm üretilmesine katkıda bulunmak da bizim için önemli bir ayrıcalık” diye konuştu.

Birincilik ödülü yapay zeka projesine

İTTM, Pınar Et ve Foça’dan Taze Süt sponsorluğunda gerçekleştirilen ve birincilik ödülünün 50 bin TL olarak belirlendiği yarışmada, XZ Elektronik- SmartMesh firmasının hayvan takibine yönelik olarak tasarladığı “Yapay Zekâ Destekli Long Range ISM Band Transmitter Receiver ile SaaS Mesh Network Çözümü” ile birinci oldu.

Diagno Biyoteknoloji firması “Buzağı İshallerinde Enfeksiyon Ajanının Tesbiti İçin Vegan, Çevreci ve Hesaplı Tanı Kiti” ile ikinci olurken Agromechatronics firması, “Hayvancılık İçin Modüler Robot Sistemi Hayvan Sağlığı, Beslenme Alışkanlıkları İçin İzleme Sistemi ve Yem itme, Hayvan Altını Alma İçin Küreme Sistemi” ile üçüncülüğe layık bulundu.