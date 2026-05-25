Türkiye, Antalya’da düzenlenen 2026 Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda makaralı yay kategorilerinde tarihi bir başarıya imza attı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular Hazal Burun ve Emircan Haney, Avrupa şampiyonu olarak Türk okçuluğuna büyük gurur yaşattı.

41 ülkeden 300’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, finalde Danimarkalı rakibi Tanja Gellenthien’i 147-146 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Emircan Haney, Polonyalı rakibi Przemyslaw Konecki karşısında gösterdiği performansla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Elde edilen başarı, yalnızca sportif bir zafer olarak değil, yıllardır Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi’nde büyüyen örnek bir spor hikayesinin sonucu olarak da öne çıktı. 2010 yılında köye aile hekimi olarak atanan Dr. Ejder Sözen’in öncülüğünde başlayan makaralı yay çalışmaları, bugün Avrupa ve dünya çapında dereceler kazanan sporcular yetiştiren bir modele dönüştü.

Sağlık ocağının bahçesinde başlayan antrenmanlar, kış aylarında eski bir tütün deposunda devam etti. Kısıtlı imkanlarla başlayan süreç; disiplinli çalışma ve ekip ruhuyla Türkiye’nin dikkat çeken spor başarı hikayelerinden biri haline geldi.

Bencik’te yetişen sporcuların bugüne kadar 500’ün üzerinde madalya ve 200’den fazla altın madalya kazandığı belirtilirken, Hazal Burun ve Emircan Haney’in Avrupa şampiyonluğu da bu başarının geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Abdullah Topaloğlu tarafından takdim edildi.