Hazır giyim sektörü, 13 Mayıs’ta İzmir’de buluşacak: “Rekabet, sadece üretimde değil, tedarik zinciriyle kazanılıyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), hazır giyim sektörünün üretici ve tedarikçi kesimini bir araya getiren Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’nı yeniden sektöre kazandırıyor. Daha önce 6 kez düzenlenen ve sonuncusu 2019 yılında yapılan organizasyon, 7 yıl aradan sonra, 13 Mayıs 2026 tarihinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel’de gerçekleştirilecek.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, yönetim kurulu ve hazırlık komitesi üyeleri ile katılımcı firma temsilcilerinin katılımıyla, etkinliğin tanıtım toplantısı yapıldı. 34 firmanın yerlerinin belirlenmesi için kura çekimleri de yapıldı. Akçakaya, hazır giyim üretiminin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve katma değerli üretimin artırılmasında güçlü tedarik zincirinin kritik rolüne dikkat çekerken, bu etkinlik ile kumaş, aksesuar, yan sanayi, teknoloji ve hizmet sağlayıcı firmalar ile hazır giyim üreticilerini aynı platformda buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

34 tedarikçi firmanın katılımı ve 200’ün üzerinde üretici firmanın ziyareti beklenen etkinliğin, klasik bir fuar yapısından ziyade doğrudan iş bağlantıları kurulmasını sağlayan verimlilik odaklı bir buluşma olarak kurgulandığının altını çizen Akçakaya, İzmir’deki hazır giyim üreticilerini, sektörün belkemiği olan tedarikçiler ile bir araya getirdiklerini belirtti. Etkinliğe katılımın artırılması için yoğun çalışma yaptıklarını dile getiren Akçakaya, İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli gibi şehirlerde tanıtım yaptıklarını ve ulusal ölçekte hazır giyim ve konfeksiyon sektör temsilcilerine davet gönderdiklerini dile getirdi.

“Sektörün dayanıklılığını birlikte güçlendireceğiz”

Firmaların rekabet gücünü koruyabilmesi ve geliştirebilmesi için doğru, hızlı ve alternatif tedarik yapısına erişimin her zamankinden daha kritik olduğunu anlatan Akçakaya, “Çünkü bugün rekabet sadece üretimde değil, tedarik zincirinin doğruluğunda kazanılıyor. Doğru tedarikçiye hızlı erişemeyen üreticinin rekabet şansı giderek azalıyor. Bu etkinlik ile amacımız, üreticilerimize yeni alternatifler sunmak, maliyet ve kalite dengesini daha etkin yönetebilecekleri iş birliklerinin önünü açmak ve sektörümüzün dayanıklılığını birlikte güçlendirmek. Buluşmamıza gümüş sponsor olarak destek veren Gelişim Tekstil’e de teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmada tüm sektör paydaşlarımızı bir arada görmekten mutlu olacağız. EGSD olarak bundan sonra da sektörümüzü bir araya getiren, güçlendiren ve geleceğe hazırlayan projeleri üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte, sürdürülebilir dokuma ve örme kumaş ile aksesuar çözümlerinden makine ve teknolojilere, sektörün önümüzdeki dönemde önemli bir gündem maddesi olacak Dijital Pasaport yazılım çözümlerine, boyahane, nakış, brode ve gipür uygulamalarından konfeksiyon makineleri, barkod sistemleri, tela, fermuar, aksesuar ve yan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren tedarikçi firmalar yer alacak. Katılımcılar, yenilikçi ürün ve çözümlerle ilgili birebir temas kurma ve doğrudan bilgi alma imkânı bulacak.

İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli başta olmak üzere İzmir dışından da çok sayıda üretici firmanın ziyaretinin beklendiği etkinlik, katılımcılara yakın coğrafyadan tedarik imkânları sunarak sektörde sürdürülebilir iş modellerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.