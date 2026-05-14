Hazır giyim sektöründe üretici ve tedarikçiler İzmir’de buluştu

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), hazır giyim sektörünün üretici ve tedarikçilerini İzmir’de buluşturdu. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçaya, “Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması”nı, 7 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştiriyor olmanın kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, “Bugün burada yalnızca firmalar bir araya gelmiyor; sektörümüzün tecrübesi, üretim kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımı aynı ortamda buluşuyor. Çünkü biz biliyoruz ki sektörümüz ancak güçlü iletişim, doğru iş birlikleri ve ortak hareket kültürüyle daha güçlü bir geleceğe ilerleyebilir” dedi.

EGSD olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren, iletişimi güçlendiren, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan organizasyonları büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Akçakaya, “Etkinlikte 34 değerli tedarikçi firmamız yer aldı. Katılımcılarımız yalnızca İzmir’den değil; İstanbul, Bursa ve Manisa’dan da organizasyonumuza dahil oldu. Bu ilgi, sektörümüzün yeniden bir araya gelme, birlikte düşünme ve ortak hareket etme ihtiyacının da en önemli göstergelerinden biridir. Etkinliğimiz kapsamında ayrıca sektörümüzün dönüşümüne ışık tutacak önemli söyleşiler de gerçekleştirilecektir. Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarından sürdürülebilir modaya, yardımcı malzemelerin sektördeki stratejik öneminden geleceğin üretim anlayışına kadar birçok başlık gün boyunca değerlendirildi” diye konuştu.

Gelişim Tekstil’in “Gümüş Sponsor” olarak destek verdiği buluşmada söyleşiler de düzenlendi. Günün ilk söyleşisinde Deni DPP’den Bekam Örün, “Dijital Ürün Pasaportu Nedir, Ne Değildir?” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise Permas Tela’dan Suat Küçüker, “Hazır Giyimin Gizli Kahramanı: Tela” başlıklı bir konuşma yaptı.

Son sunumu ise Slow+Fashion – Rethinking Sustainable Fashion (Yavaş Moda – Sürdürülebilir Modayı Yeniden Düşünmek) konu başlığı ile Prof. Hazel Clark yaptı.