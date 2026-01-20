“Hazır giyim ve tekstil ihracatı 30,8 milyar doları aştı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin hazır giyim ve moda sektöründeki vitrin organizasyonlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açtı. Fuarda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, hazır giyim ve tekstil sektörünün 2025 yılında 30,8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirterek, fuarın sektörün yüksek katma değerli üretim, markalaşma ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

İzmir’in ihracattaki konumuna dikkat çeken Kılıçkaya, “İzmir, 2025 yılında 23,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü ili oldu. Küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor. IMF verilerine göre Türkiye, satın alma gücü paritesinde dünyada 11’inci, Avrupa’da 4’üncü büyük ekonomi konumunda. Hazır giyim ve tekstil sektörümüz 2025 itibarıyla 30,8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bunun 18,6 milyar doları hazır giyimden, 9,4 milyar doları tekstil ve hammaddelerinden geldi. İhracatçılara sağladığımız destek bütçesini 2026 itibarıyla 45 milyar TL’ye çıkardık. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nı prestijli fuarlar kapsamına aldık ve destek limitini 392 bin liradan 1 milyon 292 bin liraya yükselttik” diye konuştu.

Cemil Tugay: “İzmir gelinlik üretiminde yüzde 70 paya sahip”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, küresel düğün kıyafetleri pazarının 80 milyar doları aştığını ve kısa sürede 100 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye’nin ortalama ihraç birim fiyatı kilogram başına 1,6 dolar seviyesindeyken, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyelerinde bu rakam 21 doların üzerinde. Gelinlik ve abiyede ise 100 dolara kadar yükseliyor. İzmir, gelinlik üretiminde yüzde 70’lik payla sektörün merkezi konumunda bulunuyor. Fuara 11 şehir ve 8 ülkeden 203 firma katıldı. 60’tan fazla ülkeden profesyonel alıcı da bu fuarda bizimle” dedi.