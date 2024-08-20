Hazır giyimde Avrupa’ya ihracat düşüşü endişelendiriyor

MERSİN / EKONOMİ

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, sektörü ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Son 7 aylık sektör ihracatının yüzde 10 düştüğünü, AHKİB’in ihracatında bu gerilemenin yüzde 1,1 düzeyinde oluştuğunu bildiren Gürkan Tekin, Avrupa moda devlerinin Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere Pakistan, Hindistan ve Kuzey Afrika yöneldiğine dikkat çekti.

Kurun yatay seyrine karşı artan maliyetlerden dolayı bu ülkelere karşı rekabet etme imkânının kalmadığını dile getiren Tekin, “Avrupa'nın büyük bir kısmında enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tüketicilerin harcama alışkanlıklarında bir değişim gözlemleniyor. Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük pazarlarda ekonomik büyüme yavaşladıkça, tüketiciler daha temkinli davranıyor. Bu tabloda 2024 Ocak-Temmuz döneminde İspanya pazarında yüzde 25, Fransa ve İtalya pazarlarında yüzde 16, Almanya pazarında yüzde 10 düzeyinde ihracatımız geriledi. Son 7 aylık süreçte 10,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yılın aynı dönemine göre İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya pazarlarında yaklaşık 723 milyon dolar kayıp yaşadı. Bu kayıplar firmalarımızın ayakta kalmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Sektörümüzün ayakta kalması ve sürdürülebilir üretimine devam edebilmesi için Eximbank ve Kredi Garanti Fonu destekli uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

“İstihdam deposu sektöre pozitif ayrımcılık uygulanmalı”

Yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde kapanmamak için direnen firmaların işçi çıkarmak zorunda kaldığını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, maliyet artışları, elektrik, akaryakıt ve doğalgaza yapılan zamlar karşısında çok sayıda şirketin kepenk kapattığına veya konkordato ilan ettiğine işaret ederek, “Telafisi olmayan kayıpların önlenmesi adına vergi indirimleri, finansman kolaylıkları, kadın girişimciliği teşvikleri, bölgesel kalkınma destekleri ve sürdürülebilir üretime yönelik teşviklerde istihdam deposu hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğine inanıyor, bu yönde ivedilikle adımlar atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Birlik olarak temmuzda 31,8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayan Tekin, 3 bin 809 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.