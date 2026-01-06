Hazır giyimde toparlanma beklentileri 2027’ye ertelendi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyim, son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Artan maliyetler, daralan dış talep ve finansmana erişimdeki sıkıntılar nedeniyle sektörde toparlanma beklentileri bir kez daha ötelenirken, daha önce 2026 olarak ifade edilen umutlar bu kez 2027’ye kaldı. Sektör temsilcileri konkordato başvurularındaki artış ve hızlanan işten çıkarmaların, hazır giyimde krizin geçici değil, yapısal bir sorun haline geldiğini gösterdiğine işaret ettiler.

Daha önce 2026 için dile getirilen iyileşme umudunun artık 2027’ye kaydığını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, 2026’nın sektör açısından daha da zor bir yıl olacağını dile getirdi. İhracatta pahalı kalmanın temel sorun olduğunu vurgulayan Sertbaş, konkordato başvurularındaki artış ve istihdam kaybının sektör üzerindeki baskıyı derinleştirdiğine dikkat çekerek, “Toparlanma beklentisi artık net şekilde 2027’ye kaydı. 2026 hepimiz için daha sıkıntılı bir yıl olacak. 2027'de seçim ihtimaliyle birlikte piyasalar rahatlar diye ümit ediyoruz. Hazır giyimin ihracat bacağında derdi müşteri bulamamak, sipariş bulamamak değil, pahalı olmak. Dolayısıyla enflasyon iyice aşağı çekilirse, kur da en az enflasyon kadar artar hale gelirse, o zaman kendimizi biraz daha derleyip toparlarız” dedi.

“Yeni pazar arayışında ABD öne çıkıyor”

Fuar gözlemlerine de değinen Sertbaş, son dönemde Amerika pazarına daha fazla odaklandıklarını belirtti. Sertbaş, “ABD’de fiyat sorunumuz sürüyor ancak iştahlı bir müşteri kitlesi var. Ticaret uzun soluklu ilerliyor ama firmalar yavaş yavaş karşılığını almaya başladı. Avrupa hala ana pazarımız ancak ABD, önümüzdeki dönemde önemli bir alternatif haline geliyor” diye konuştu.

Yasin Akçakaya : “Sadece Ege’de yılı yüzde 10 düşüşle kapattık”

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, 2026 yılının sektör açısından 2025’ten çok farklı geçmesini beklemediklerini belirterek, mevcut desteklerin genişletilmemesi halinde sıkıntıların derinleşebileceğini söyledi. Avrupa’nın ana pazar olmaya devam ettiğini ancak fiyat rekabetinin kaybedildiğine dikkat çeken Akçakaya, “Avrupa’da hazır giyim ithalatı bu yıl yaklaşık yüzde 6 arttı. Bu, Avrupa ekonomisinin aslında olumlu bir seyre girdiğini gösteriyor. Ancak bu artış Türkiye’den değil, daha ucuz olan Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gerçekleşti. Pahalı kaldığımız için bu büyümeden pay alamadık. Rekabet gücümüzün zayıflaması ihracatta kayba yol açtı. Sadece Ege Bölgesi’nde bile yılı hazır giyimde yaklaşık yüzde 10 düşüşle kapattık. Toparlanma beklentimizi 2027’ye erteledik” ifadelerini kullandı.

Yeni pazar arayışlarının sürdüğünü ancak bunun kısa vadede sonuç verecek bir süreç olmadığını vurgulayan Akçakaya, Amerika pazarının bu kapsamda öne çıktığını ifade etti. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2026’da New York ve Los Angeles’ta organizasyonlar düzenleyeceğini hatırlatan Akçakaya, “Yeni pazarlara açılmak hem fiyat hem de ülkelerin kendi dinamikleri nedeniyle zaman alıyor. Bu nedenle ihracatta hızlı bir sıçrama beklemek gerçekçi olmaz” dedi.