Haziran'da konut satışları arttı, sektör temkinli iyimser

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayında satılan konut istatistikleri açıklandı. Haziran ayında Ülke genelinde 129 bin 979 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Haziran ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1’lik azalışla toplam 699 bin 516 konut satıldı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında Bursa’da ise geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 15,7’lik artışla 4 bin 231 konut satıldı. Bursa’da yılın ilk 6 ayında, 6 bin 205 adet 1. el, 17 bin 370 adet ikinci el konut satışı gerçekleşirken, 2 . el konut satışı ilk 6 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. Verileri değerlendiren Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Başkanı Sevcan İlici, “Haziran ayında Bursa’da satılan konut sayılarında gözlenen artışı gayrimenkul piyasasında bir hareketlenmenin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Bu artış eğiliminin yılın ikinci yarısına da yansıyacağı inancındayız” dedi.

“Talep var ancak krediye erişim sınırlı”

Bursa piyasasındaki durumu değerlendiren YAPİDER Başkanı Sevcan İlici, “Bursa’mızda konut talebi canlılığını koruyor. Nüfus artışı, göç hareketleri ve yeni konut ihtiyacı devam ediyor. Ancak vatandaşlarımızın bu talebi satın alma kararına dönüştürebilmesi için uygun finansman koşullarına ihtiyaç var. Özellikle yüksek kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan sınırlamalar nedeniyle birçok vatandaşımız konut alımını ertelemek zorunda kalabiliyor. Krediye erişim imkanı kolaylaşırsa Haziran ayıyla birlikte başlayan konut satışlarındaki artış sürekli hale gelebilir” şeklinde konuştu. Sevcan İlici, “Piyasada konut sahibi olmak isteyen ciddi bir kesim bulunmaktadır. Ancak mevcut finansman koşulları bilhassa 1. el konut satışlarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlarımız için uzun vadeli ve erişilebilir faiz oranlarına sahip kredi modelleri oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.