HB Bulutlar inşaat yeni ofisini hizmete açtı

Yeni ofis, müşterilere daha konforlu ve profesyonel bir hizmet sunmayı hedeflerken, HB Bulutlar İnşaat'ın geleceğe yönelik vizyonunun da önemli bir göstergesi oldu. Açılışa iş dünyasından davetliler, firma temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

35 yıllık sektör deneyimini yenilikçi bakış açısıyla birleştirerek faaliyetlerini sürdüren HB Bulutlar İnşaat, güçlü ekibi ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla kalite standartlarını her geçen gün daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Firma, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla sektörde kalıcı projeler üretmeye ve müşterilerine güven veren hizmet sunmaya devam ediyor. Açılışta konuşan HB Bulutlar İnşaat Kurucusu Bilal Bulut, yeni ofisin şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bulut, "35 yıl önce çıktığımız bu yolda en büyük sermayemiz güven oldu. Bugün geldiğimiz noktada, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güven sayesinde her geçen gün daha da büyüyoruz. Yeni ofisimiz, sadece fiziki bir yatırım değil; geleceğe dair hedeflerimizin ve vizyonumuzun da bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Bulut, açıklamasının devamında ise, "Kaliteden, dürüstlükten ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize ve ülkemize değer katacak projeler üretmeye, istihdam sağlamaya ve sektöre yön veren işler ortaya koymaya kararlıyız. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.