HD Kauçuk, 83 ülkeye HD markasıyla ihracat yapıyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Ağır vasıta araçlar için kauçuk ve metal aksamlı yedek parça imalatı yapan HD Kauçuk, üretiminin yüzde 85’ini HD markası ile 83 ülkeye ihraç ediyor.

Faaliyete 1959’da İzmir’de başladıklarını, 2011’de tüm üretim tesislerini Denizli’ye taşıdıklarını dile getiren HD Kauçuk San ve Tic. A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Erkan Ateş, “Aynı dönemde, tekstil, baskı-boya, turizm ve yedek parça pazarlama sektörlerinde faaliyet gösteren diğer şirketlerimizi Ateş Group çatısı altında bir araya getirdik. 2017’de kurduğumuz Tasarım Merkezimiz ile Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırırken, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10001 sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamladık. 2019’da süspansiyon körüğü üretim hattımızı devreye alarak ürün gamımızı genişlettik” dedi.

Bugün 20 bin m² alanda, yıllık 6 bin ton kauçuk işleme kapasitesine sahip tesislerinde üretim yaptıklarını belirten Ateş, “30 binden fazla farklı ürün çeşidiyle sektöre hizmet veriyoruz. Süspansiyon körükleri, kabin ve koltuk körükleri, burçlar, makas takozları, motor takozları, V-çeki kolları, şaft askıları ile tamir ve bakım kitleri olmak üzere 8 ana ürün grubumuz var. İlk ihracatımızı 1985’te yaptık. Bugün HD markamızla 83 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor; ağır vasıta yedek parça sektöründe küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“İhracatta geçen yıldan daha iyi bir performans bekliyoruz”

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle 2026’ya temkinli ancak umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Ateş, “Yılın ilk yarısında özellikle ihracat tarafında hareketlenme gözlemliyoruz. Mevcut müşteri portföyümüzü genişletirken yeni pazarlarda da önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Yıl sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın üzerinde bir performans yakalamayı hedefliyoruz. Kur-faiz-enflasyon dengesindeki dalgalanmalar maliyet yönetimini zorlaştırırken, özellikle üretim maliyetlerindeki artışlar uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü korumayı daha önemli hâle getirdi” görüşünü ifade etti.

Uzun yıllara dayanan ihracat tecrübesi ve geniş pazar ağları sayesinde lojistikte yaşanan olumsuzlukları kontrollü şekilde yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Ateş, “83 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor olmamız, belirli bölgelere bağımlı kalmadan hareket edebilmemizi sağlıyor. Ayrıca üretim planlaması, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri süreçlerimizi daha esnek hâle getirerek olası aksaklıkların etkilerini en aza indirmeye odaklanıyoruz. Sürdürülebilir büyümenin anahtarının verimlilik, kalite ve pazar çeşitliliği olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Ürün gamımızı sürekli geliştiriyoruz”

Günümüzde rekabet için kalite, sürdürülebilirlik, hızlı teslimat ve teknik destek gibi unsurların en az fiyat kadar önemli hâle geldiğine dikkat çeken Ateş, “Rekabet gücümüzü yüksek kalite standartlarımız, güçlü üretim altyapımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla koruyoruz. Ar-Ge çalışmalarımıza, yeni ürün geliştirme faaliyetlerine ve üretim teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında ihracat yaptığımız pazarlardaki ihtiyaçları yakından takip ederek ürün gamımızı sürekli genişletiyoruz. Almanya, Dubai, Meksika ve Shanghai gibi dünya çapında önemli fuarlara katılıyoruz” diye konuştu.

Avrupa başta olmak üzere Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında aktif olarak faaliyet gösterdiklerini anlatan Ateş, “Geçen yıl üretimimizin yüzde 85’ini ihraç ettik. Bu yıl yeni müşteri ve yeni pazar kazanımlarıyla ihracat hacmimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde yürüttüğümüz çalışmaların yıl sonu hedeflerimize olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Verimliliği artıracak yatırımlara odaklandık”

Büyüme trendini 5 ve 10 yıllık stratejik planlar dahilinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Ateş, “Son yıllarda üretim altyapımızı güçlendirmeye, teknolojik dönüşümü hızlandırmaya ve ürün gamımızı genişletmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirdik. Özellikle Tasarım Merkezimiz aracılığıyla Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık verirken, üretim süreçlerimizde verimliliği artıracak teknoloji ve otomasyon yatırımlarına odaklandık. Hava süspansiyon körüğü üretim kapasitemizin artırılması ve modern teknoloji ile geliştirilmesi de bu vizyonun önemli adımlarından biri oldu. Bu yıl üretim kapasitemizi artıracak yeni pres ve otomasyon yatırımlarını devreye almaya bir plan doğrultusunda başladık. Ar-Ge ve ürün geliştirme alanındaki yatırımlarımızı artırarak ihracat pazarlarına yönelik yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.