HDI Sigorta, Hızlı Destek Hizmetleri toplantılarının ikinci İzmir'de buluştu

İZMİR / EKONOMİ

HDI Sigorta, müşteri merkezli yaklaşımı doğrultusunda, hasar süreçleri uygulamalarını daha da güçlendirmek amacıyla ilkini Ankara’da gerçekleştirdiği Hızlı Destek Servisi (HDS) toplantılarına İzmir'de devam etti. Acenteleriyle doğrudan iletişimi güçlendirmek, sahadaki ihtiyaç ve beklentileri değerlendirmek ve ortak büyüme hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya, HDI Sigorta Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda 20’den fazla acente ile bir araya gelindi.

İzmir Hızlı Destek İstasyonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, saha deneyimleri ve müşteri geri bildirimleri ele alınarak sektörde fark yaratan Hızlı Destek İstasyonu ve Hızlı Destek Servisi uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Programın devamında HDI Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek ofis dönüşüm projesi yerinde incelendi. Ziyaretin devamında Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek Haziran ayı sonuçları değerlendirildi ve şirketin hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

“Sürdürülebilir büyümeyi sağlam iş ortaklıkları üzerine inşa ediyoruz”

HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wilm Langenbach konuya ilişkin değerlendirmesinde, “HDI International olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda sürdürülebilir büyümeyi güçlü yerel organizasyonlar ve sağlam iş ortaklıkları üzerine inşa ediyoruz. Türkiye, gelişen sigorta sektörü ve yüksek büyüme potansiyeliyle grubumuzun öncelikli ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle sahadaki iş ortaklarımızla kurduğumuz yakın ilişkiye büyük önem veriyoruz. Hızlı Destek Servisi toplantısında, acentelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlama imkanı bulduk. Türkiye’de HDI Sigorta ekibimizin ortaya koyduğu başarılı çalışmalara olan güvenimiz tam” dedi.

“HDS toplantıları çözüm odaklı yaklaşımımızı güçlendirdiğimiz önemli platformlardan biri”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ise “HDS toplantıları, acentelerimizle bir araya geldiğimiz, sahadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızı güçlendirdiğimiz önemli platformlardan biri. Ankara'nın ardından İzmir'de gerçekleştirdiğimiz ikinci buluşmada da acentelerimizin görüşlerini dinleme ve yol haritamızı değerlendirme fırsatı bulduk. Ege Bölgesi, güçlü ekonomik yapısı, gelişmiş sigorta bilinci ve 500'ü aşkın acentemizden oluşan yaygın acente ağımızla HDI Sigorta'nın büyümesinde stratejik rol oynuyor. Programımız kapsamında ziyaret ettiğimiz Ege Bölge Müdürlüğü'nde yürüttüğümüz ofis dönüşüm projesi de çalışanlarımızın, acentelerimizin ve müşterilerimizin deneyimini daha da güçlendirmeye yönelik uzun vadeli yatırım anlayışımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. İzmir'de başlattığımız bölge müdürlüğü yenileme çalışmalarını önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.