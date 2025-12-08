“Hedef, birlikte büyümek”

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut’un yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan (ÇKA) Levent Selekoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan Döndü Gürlekoğlu da katıldı. Görüşmede kooperatifler arasında kurulabilecek işbirlikleri ele alınırken, finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik devlet destekleri değerlendirildi.

Avrupa’daki kalkınma modellerinde kooperatiflerin kritik rol oynadığını hatırlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’deki kooperatiflerin de güçlenmesini hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Kooperatif demek üreten kadınların en etkin şekilde örgütlenmesi demektir. Amacımız bir araya gelerek birbirimizi tamamlamak, tecrübelerimizi paylaşarak eksiklerimizi gidermek ve kuracağımız işbirlikleriyle birlikte güçlenmek.”

Toplantıda söz alan ÇKA Uzmanı Levent Selekoğlu, ajans destekleri hakkında bilgi vererek 2026 yılında kooperatiflere yönelik daha kapsamlı ve esnek destek programlarının planlandığını aktardı. Selekoğlu, desteklere erişim için cka.org.tr adresinin düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi adına konuşan Döndü Gürlekoğlu ise belediye olarak proje bazlı destek verdiklerini belirterek, “185’i arayarak ya da dilekçe ile başvuruda bulunduğunuzda projeleriniz mutlaka değerlendirmeye alınıyor” dedi.