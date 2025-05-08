  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Hedef Filo’ya Konya Ekonomi Forumu’nda yoğun ilgi!
Takip Et

Hedef Filo’ya Konya Ekonomi Forumu’nda yoğun ilgi!

Türkiye’nin lider filo kiralama şirketlerinden biri olan Hedef Filo, kurumsal araç kiralama alanındaki çözümlerini Konya Ekonomi Forumu’nda iş dünyası temsilcileriyle paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hedef Filo’ya Konya Ekonomi Forumu’nda yoğun ilgi!
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetesi iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Ekonomi Forumu, finans dünyasının öncü isimleri ile bölgedeki iş dünyasının önemli aktörlerini bir araya getirdi. Forumun dikkat çeken katılımcılarından biri olan Hedef Filo, açtığı stantta ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hedef Filo Konya Bölge Müdürü Tuba Aladağ ve Hedef Filo ekibi, etkinlik süresince filo kiralama hizmetlerinin sunduğu avantajları katılımcılarla paylaştı. Stantı ziyaret eden iş dünyası temsilcilerine, özellikle uzun dönem araç kiralama modelinin; şirketlere hem maliyet hem de zaman açısından sağladığı faydalar, esnek ödeme planlarıyla nakit akışının korunması ve kaynakların ana iş süreçlerine yönlendirilmesi gibi konular ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

“Yerinde ve etkin hizmet sunuyoruz”

Bölge Müdürü Tuba Aladağ, “Ticari araçlardan SUV ve binek modellere uzanan geniş araç yelpazemiz, hızlı teslimat gücümüz ve Konya’daki fiziksel ofisimizle müşterilerimize yerinde ve etkin hizmet sunuyoruz. Bu avantajlarımız sayesinde etkinlikte yoğun ilgiyle karşılaştık; Konya’da tercih edilen marka olmak bizim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı. Aladağ, kurumsal uzun dönem kiralamanın, araç satın almaya kıyasla sunduğu avantajları da katılımcılara aktardı.

Tuba Aladağ, “İş dünyasının nabzını tutan bu organizasyonda yer almak, hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelmek hem de yeni iş birlikleri geliştirmek adına çok kıymetliydi. Konya’daki hizmet ağımızı büyütmeye ve işletmelerin iş yükünü hafifletecek, değer yaratan çözümler sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

Şehirler
Başkan Bozbey: “Sürecin masada sonuçlanmasını istiyorum”
Başkan Bozbey: “Sürecin masada sonuçlanmasını istiyorum”
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri KAFUM’da Kapılarını Açtı
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri KAFUM’da Kapılarını Açtı
EGİAD-ESİAD yapay zeka zirvesi düzenliyor
EGİAD-ESİAD yapay zeka zirvesi düzenliyor
Mersin Agropark’a ek yatırım müjdesi
Mersin Agropark’a ek yatırım müjdesi
Eskişehir'de kalite şöleni "istemek ve başarmak" temasıyla gerçekleşti
Eskişehir'de kalite şöleni "istemek ve başarmak" temasıyla gerçekleşti
Geleceğin teknolojileri Go Green fuarında sergilendi
Geleceğin teknolojileri Go Green fuarında sergilendi