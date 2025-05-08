Hedef Filo’ya Konya Ekonomi Forumu’nda yoğun ilgi!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetesi iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Ekonomi Forumu, finans dünyasının öncü isimleri ile bölgedeki iş dünyasının önemli aktörlerini bir araya getirdi. Forumun dikkat çeken katılımcılarından biri olan Hedef Filo, açtığı stantta ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hedef Filo Konya Bölge Müdürü Tuba Aladağ ve Hedef Filo ekibi, etkinlik süresince filo kiralama hizmetlerinin sunduğu avantajları katılımcılarla paylaştı. Stantı ziyaret eden iş dünyası temsilcilerine, özellikle uzun dönem araç kiralama modelinin; şirketlere hem maliyet hem de zaman açısından sağladığı faydalar, esnek ödeme planlarıyla nakit akışının korunması ve kaynakların ana iş süreçlerine yönlendirilmesi gibi konular ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

“Yerinde ve etkin hizmet sunuyoruz”

Bölge Müdürü Tuba Aladağ, “Ticari araçlardan SUV ve binek modellere uzanan geniş araç yelpazemiz, hızlı teslimat gücümüz ve Konya’daki fiziksel ofisimizle müşterilerimize yerinde ve etkin hizmet sunuyoruz. Bu avantajlarımız sayesinde etkinlikte yoğun ilgiyle karşılaştık; Konya’da tercih edilen marka olmak bizim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı. Aladağ, kurumsal uzun dönem kiralamanın, araç satın almaya kıyasla sunduğu avantajları da katılımcılara aktardı.

Tuba Aladağ, “İş dünyasının nabzını tutan bu organizasyonda yer almak, hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelmek hem de yeni iş birlikleri geliştirmek adına çok kıymetliydi. Konya’daki hizmet ağımızı büyütmeye ve işletmelerin iş yükünü hafifletecek, değer yaratan çözümler sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.