Hedef UNESCO, Hedef Dünya Çorum mutfağı küresel vitrine çıkıyor

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Çorum’un gastronomide dünya vitrinine çıkması için önemli bir adım atılıyor. Çorum Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı kapsamında yürüttüğü “Gastro Çorum” projesiyle, dünyanın saygın gastronomi organizasyonlarından San Sebastian Gastronomika’ya konuk şehir olarak katılacak.

İspanya’nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Çorum mutfağı; dünyaca tanınmış şefler, gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle buluşacak. Türkiye’den bir belediyenin ilk kez davet edildiği Gastronomika’da Çorum Belediyesi, kentin gastronomi kültürünü uluslararası arenada temsil edecek.

Binlerce yıllık mutfak kültürü anlatılacak

Çorum’un gastronomi kimliğini yalnızca yöresel yemeklerden ibaret görmeyen Çorum Belediyesi, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimini de uluslararası platforma taşıyacak. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapan Çorum’da, çivi yazılı tabletlerde tarım, üretim, yemek ve ekmek kültürüne ilişkin kayıtlar bulunuyor. Bu tarihsel mirastan beslenen Çorum mutfağı, San Sebastian Gastronomika’da “topraktan sofraya” uzanan bir hikâyeyle tanıtılacak. Çorum’un gastronomisinin tarih, kültür, kimlik ve yerel kalkınmayla kurduğu bağ, uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

Çorum’un lezzetleri San Sebastian’da

Gastronomika’da Çorum için ayrılan dört farklı alanda kentin yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetleri tanıtılacak. Çorum leblebisi, Kargı tulumu, Oğuzlar cevizi ve Alaca mor soğanı başta olmak üzere kentin coğrafi ve yöresel değerleri gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca geleneksel şerbetler, Hitit ekmeği, İskilip dolması ve Kargı tulumu küçük porsiyonlarla tadıma sunularak Çorum mutfağının farklı lezzetleri uluslararası konukların beğenisine sunulacak.

Çorum’dan heyet fuara katılacak

Çorum’un gastronomi alanında uluslararası tanınırlığını artırmak ve kenti UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum’dan bir heyet İspanya’da düzenlenecek San Sebastian Gastronomika’ya katılacak.

Çorum’u organizasyonda; Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile şefler ve gastronomi yazarlarından oluşan heyet temsil edecek. Heyetin fuara katılımına ilişkin çalışmalar, Eylül ayı Belediye Meclisi gündeminde de ele alındı.

Organizasyonda heyetin, uluslararası gurmeler, şefler ve gastronomi profesyonelleriyle temaslarda bulunarak Çorum mutfağının tanıtımına yönelik görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilecek tanıtım ve temasların, Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil edilmesi amacıyla hazırlanan başvuru dosyasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Hedef Unesco, hedef dünya

San Sebastian Gastronomika, Çorum Belediyesi’nin gastronomi alanındaki uluslararası açılımının önemli duraklarından biri olacak. Gastro Çorum projesiyle kentin mutfak kültürünü kayıt altına alan, tanıtan ve uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefleyen Belediye, bu çalışmaları UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olma hedefiyle sürdürüyor.

Çorum’un San Sebastian Gastronomika’daki temsiliyle birlikte, kentin yalnızca lezzetleri değil; Hititlerden günümüze uzanan gastronomi hafızası, üretim kültürü ve yerel değerleri de dünya gastronomi kamuoyunun gündemine taşınacak.