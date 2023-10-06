'Hedefimiz, çocukların gelişimine katkı sağlayan çözümler sunmak'

Abdullah SÖNMEZ

Üretilen kutu içerisinde üç oyun ve oyunlar için tasarlanmış oyuncaklar bulunduğunu belirten İlmek Eğitim Teknolojileri Kurucusu Prof. Dr. Serap Erdoğan, "Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimine katkı sağlayan yenilikçi çözümler sunmak bizim en önemli hedefimiz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Oyun ile Matematik kutusunun, yurt içi ve yurt dışı pazarda yer bularak gelişmesini sağlamak istiyoruz. Ayrıca, Erken çocukluk matematik oyunlarının yapay zekâ ile desteklenmesi üzerine bir TÜBİTAK proje çalışması yürütüyoruz. Bu projenin de başarıyla tamamlanması durumunda, erken çocukluk dönemindeki çocukların matematik becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağız" diye konuştu.

Düzenlediği projelerle yardım kuruluşlarına destek veriyor

İlmek Eğitim Teknolojileri’nin 2022 yılında Papaya After School adında bir okul sonrası eğitim alanı açtığı da aktaran Erdoğan, bu alanda 3-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik dil ve matematik etkinlikleri sunduklarını söyledi. Firmalarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Duyarlı Ebeveyn Sohbetleri" düzenlediğini açıklayan Erdoğan, bu sohbetlerde ebeveynlere erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimine dair bilgiler aktarıldığını dile getirdi. Erdoğan, elde edilen gelirin ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına aktarıldığının altını çizdi.

Sektörlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "3-8 yaş aralığına yönelik araştırmalar yapan ve bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak ürünler ortaya koyan girişimlerin az olduğu bir sektördeyiz. Dolayısıyla ülkemizde yenilikçi uygulamalar ve eğitim içeriklerin nitelikli sunan Ar-Ge çalışmaları yapan firmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."