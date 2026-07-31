“Hedefimiz Marmaris'i dört mevsim turizm destinasyonu yapmak”

İREM CEYLİN DEMİRCAN

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Marmaris, 2026 sezonunda artan maliyetler ve yabancı turist sayısındaki gerilemeye rağmen turizmde çeşitlilik ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle yoluna devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, ilçenin yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil; yatçılık, kruvaziyer, spor, gastronomi ve kültür turizmiyle de dört mevsim canlı bir destinasyona dönüşmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dijital dönüşümden yeni pazarlara kadar birçok alanda projeler geliştirdiklerini söyledi.

Oda olarak kent ekonomisinin sürdürülebilir gelişimi için projeler ürettiklerini dile getiren Ayhan, üyelerin sorun ve taleplerini ilgili kurumlara taşıyarak çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Destinasyon tanıtımı, sektörel ve mesleki eğitimler, dijitalleşme, ekonomik analizler ile kültürel ve sosyal projelerin temel çalışma alanlarını oluşturduğunu belirten Ayhan, “MTONET dijital hizmet platformumuzla üyelerimize 7/24 hizmet sunuyor, turizmde sürdürülebilirlik eğitimleri ve yerel ürünlerin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Amos, Phoenix ve Kedreai antik kentlerindeki kazılara destek verirken, sektörel raporlar, eğitim ve sağlık yatırımları ile kültürel mirası koruma projelerini hayata geçirerek kentimizin geleceğine değer katıyoruz” dedi.

“70 bin yatak kapasitemiz bulunuyor”

Marmaris ekonomisini değerlendiren Ayhan, ilçe ekonomisinin temelini turizm sektörünün oluşturduğunu söyledi. Yaklaşık 700 konaklama tesisi ve 70 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle Marmaris'in, kruvaziyer limanı, marinaları ile doğal ve kültürel zenginlikleri sayesinde Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirten Ayhan, “Dalaman Havalimanı'nın 2025 yılında yaklaşık 3 milyon gelen yolcuya hizmet vermesi de bölgemizin turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Marmaris iş dünyasının pek çok sıkıntısı bulunduğuna değinen Ayhan, artan maliyetler, finansmana erişim güçlüğü, nitelikli personel eksikliği ve çalışanların barınma sorununun işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, "Buna rağmen Marmaris'in güçlü altyapısı ve uluslararası bilinirliği geleceğe dair en büyük avantajımız olmaya devam ediyor" bilgilerini verdi.

Marmaris'in önündeki fırsat ve riskleri de değerlendiren Ayhan, güçlü altyapısı ile doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri sayesinde ilçenin turizmde sürdürülebilir bir destinasyon olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Yatçılık, kruvaziyer, spor, kültür, gastronomi ve doğa turizminin bu dönüşümün lokomotif alanları olduğunu ifade eden Ayhan, "Buna karşın orman yangınları, artan maliyetler, nitelikli personel eksikliği, kaynak pazarlardaki daralma ve kayıt dışı faaliyetler önümüzdeki dönemin en önemli riskleri arasında yer alıyor" dedi.

“Yeni pazar arayışlarımız sürüyor”

Kent ekonomisini güçlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara da değinen Ayhan, üyelerin sorun ve taleplerini TOBB, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına ileterek çözüm odaklı girişimlerde bulunduklarını söyledi. Marmaris'in tanıtımı için ulusal ve uluslararası fuarlarda aktif rol aldıklarını kaydeden Ayhan, "Yeni uçuş bağlantıları ve alternatif pazarlar için girişimlerde bulunuyor, üyelerimizin dijital dönüşümü, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve mesleki gelişimine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde turizmin Marmaris ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüreceğini belirten Ayhan, sektörün başarısının artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil, kişi başı harcama, hizmet kalitesi, sezonun uzunluğu ve sürdürülebilir kârlılıkla ölçüleceğini söyledi. Yatçılık, kruvaziyer turizmi, spor organizasyonları, kültür rotaları ve gastronomi turizminin öne çıkacağını ifade eden Ayhan, "Dijital dönüşüm, yapay zekâ ile enerji ve su verimliliği de işletmelerimizin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar olacak" dedi.

“3 milyonun üzerinde turist ağırladık”

2025’te beklentilerin altında kalan bir sezon yaşanmasına rağmen Marmaris'in 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını belirten Ayhan, iş dünyasının artan maliyetler, düşük kârlılık, yangın yönetmeliğine uyum, finansmana erişim ve yüksek faiz gibi sorunlarla mücadele ettiğini, bu başlıkların yıl boyunca sektörün öncelikli gündemini oluşturduğunu dile getirdi.

“Geçen yılın yüzde 15 gerisindeyiz”

2026 yılının ilk yarısında havalimanı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 gerisinde kaldığını aktaran Ayhan, temmuz ayıyla birlikte hareketliliğin arttığını söyledi. Ana pazarlardaki talebin sürmesi ve kruvaziyer turizmindeki canlılığın sezonun ikinci yarısına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade eden Ayhan, "Önceliğimiz sezonu uzatmak, Marmaris'in uluslararası görünürlüğünü artırmak ve üyelerimizin finansmana erişim sorunlarının çözümüne katkı sağlamak. Bu doğrultuda yeni uçuş bağlantıları ve alternatif pazarların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

“Yeni turizm alanlarında güçlenmeli hedefliyoruz”

Marmaris'i yalnızca yaz sezonunda değil, ilkbahar ve sonbahar aylarında da yoğun olarak tercih edilen, yüksek katma değer üreten bir turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Mutlu Ayhan, bu doğrultuda yatçılık, kruvaziyer, spor, kültür, gastronomi ve doğa turizmini daha da güçlendirmeyi, yeni uluslararası pazarlara ulaşmayı ve kişi başı turizm gelirini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayhan, "Üyelerimizin dijital dönüşümünü desteklemeye ve Marmaris'in rekabet gücünü artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz. Marmaris'in geleceğinin güçlü iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla şekilleneceğine inanıyoruz" dedi.