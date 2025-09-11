"Hedefimiz, teknoloji ve sanayi vizyonuna yön verecek yeni iş birliklerinin doğması"

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi ekosisteminin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. ATAP, bu yıl üçüncüsünü Ekim ayında düzenlemeye hazırlandığı Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Zirvesi’nde sanayi temsilcileri, girişimciler, kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılımıyla ekosistemin tüm bileşenlerini Eskişehir’de buluşturacak. Etkinliğin sonunda kentin teknoloji ve sanayi vizyonuna yön verecek yeni iş birliklerinin doğması bekleniyor.

Zirvenin detaylarını paylaşan ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, “Bu yıl zirvemizi tek günlük ve yoğunlaştırılmış bir programla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek oturumlarda açılış konuşmalarının ardından anahtar bir konuşmacıyı sahnede ağırlayacağız. Ardından, yurt dışında akademik çalışmalar yürüten ve uluslararası firmalarda görev alan iki değerli konuşmacı bizlerle olacak. Networking oturumlarına geniş zaman ayırarak girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ödül töreniyle girişimciler onurlandırılacak

Zirvede girişimci firmaların başarılarını görünür kılacak bir ödül töreni de planladıklarını açıklayan Telçeken, “Her yıl firmalarımızın 89 farklı parametre üzerinden performanslarını ilgili bakanlığa raporluyoruz. Bu veriler doğrultusunda en çok ihracat yapan, en fazla kadın istihdam eden, en çok uluslararası proje geliştiren firmalarımızı ödüllendireceğiz. Geçtiğimiz yıl 50’nin üzerinde ödül verdik. Bu yıl da farklı kategorilerde girişimcilerimizi onurlandıracağız. Böylece hem firmalarımızın motivasyonu artıyor hem de şehrimizin ve ülkemizin rekabet gücü yükseliyor” dedi. ATAP A.Ş.’nin son yıllarda önemli bir başarı ivmesi yakaladığını belirten Telçeken, “2022 yılında 67 Teknopark arasında 38. sırada yer alıyorduk. 2023’te ise 80 Teknopark arasında 25. sıraya yükseldik. Bu sonuç, girişimcilerimizin ortaya koyduğu projelerin ve iş birliklerinin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Zirvemiz de bu başarıyı daha ileri taşımak için önemli bir fırsat olacak” açıklamasında bulundu.

Yerel markalara öncelik verilecek

Zirvenin sponsorluk yapısında yerel firmalara öncelik tanıyacaklarını vurgulayan Telçeken, şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Her ne kadar ulusal ve uluslararası ölçekte bir Teknopark olsak da biz aynı zamanda bir Eskişehir markasıyız. Bu nedenle sponsorluklarda yerel markalara öncelik veriyoruz. Amacımız şehrin önde gelen firmalarıyla birlikte, girişimcilerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sosyal sorumluluk boyutuna da değinen Sedat Telçeken, her katılımcı adına fidan dikileceğini duyurdu. Telçeken, sözlerine şöyle devam etti: “Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği kapsamında katılımcılar adına fidan bağışında bulunacağız. Dileyen katılımcılarla birlikte bu fidanları toprakla buluşturacağız. Böylece doğamız da kazanmış olacak.”