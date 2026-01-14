Heimtextil Fuarı’nda 57 Denizli firması dünyayla buluşuyor

EKONOMİ / İZMİR

Almanya Frankfurt’ta düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda 57 Denizli firması katılımcı oldu. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’nin toplam ev tekstili ihracatının %41’lik bölümü Denizli’den yapıldığını söyledi.

Ev ve banyo tekstili sektörünün en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan Heimtextil Fuarı’na Denizli’den yeniden güçlü bir katılım gerçekleştirildiğini söyleyen Memişoğlu, Heimtextil Fuarı’nda 11. kez yer alan Denizlili firmalar, dünya çapında alıcılar ve iş ortaklarıyla yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Fuarda, Denizli’nin ev tekstili ürünleri stantlarda sergilenirken, fuarın yoğun alanlarında yer alan Turkish Towels reklamlarıyla Türk havlusunun küresel ölçekte tanıtımı gerçekleştiriliyor. Heimtextil Fuarı, yalnızca ürün sergileme değil; trendlerin belirlendiği, tasarım ve inovasyonun buluştuğu bir platform olma özelliğini taşıyor. Bu çerçevede Denizli, yeni koleksiyonlarını, çevre dostu üretim süreçlerini ve markalaşma hamlelerini ‘Turkish Towels’ standında sergiliyor. Bizler bu fuarı, yalnızca bir fuar katılımı değil; yeni iş bağlantıları kurma, küresel pazarda görünürlüğümüzü artırma ve ilimizin markasını dünya çapında temsil etme fırsatı olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ev tekstili ihracatının yarısı Denizli’den”

Denizli’nin, ev tekstili alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir oyuncu konumunda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Türkiye’nin havlu ihracatının %78’i, bornoz ihracatının %66'sı ve nevresim ihracatının %61'i ilimizden gerçekleştiriliyor. Ev tekstili ihracat verileri değerlendirildiğinde ise Türkiye’nin toplam ev tekstili ihracatının %41’lik bölümü Denizli’den gerçekleştiriliyor. Bu tablo, 3.5 milyar dolarlık Türkiye ev tekstili ihracatının yaklaşık olarak yarısının Denizli menşeili olduğunu ortaya koyuyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Türk havlusunun, yüzyıllardır kalitesi ve işçiliğiyle güven veren bir ürün olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Ancak günümüz küresel pazarlarında bu güvenin sürdürülebilmesi için artık kanıta ihtiyaç var. Turkish Towels markası altında hayata geçireceğimiz dijital izlenebilirlik sistemiyle, her bir Türk havlusunun menşeinden üretim sürecine kadar tüm aşamaları doğrulanabilir hale getiriyoruz. Bu sistem sayesinde Turkish Towels, yalnızca bir ürün adı değil; korunan, denetlenen ve kanıtlanmış bir standart haline gelecek” ifadelerini kullandı.