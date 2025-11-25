Helya İnşaat iki büyük projeyi daha yükseltiyor

  1. Ekonomim
Sektörde 16 yılı geride bırakan Helya İnşaat, Konya’da inşa ettiği konutlara şehre değer katmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 bine yakın konut ve ticari alan üreten Helya İnşaat, şimdi de iki büyük projenin startını verdi.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul yolundaki Quanta ofis projesini hızla yükselten Helya İnşaat, Novaland AVM karşısında da Quanta İkon ismiyle yeni bir rezidence projesine başlıyor. Firma Özgür Global Yatırım ortaklığı ile yaptığı her iki proje de sektörde öncü olmaya devam ediyor.

Projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Helya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, hem ticari hem konut alanında üretimlerinin devam ettiğini belirtti.

Adem Çalışkan, “Özgür Global Yatırım proje ortaklığı ile şehrin en özel konumu İstanbul yolu üzerinde Quanta Ofis projemiz hızla yükseliyor. İnşaatın yüzde 60’ını tamamladık. Şimdi de yine arsası kendime ait Novalond AVM karşısına Quanta İkon Residence projemize başlıyoruz. Burada da 72 adet daire ve ticari alanlar olacak. Malzeme kalitesi, sosyal donatıları, modern mimarisi ile alternatifsiz bir proje olacak” dedi.

Konya’da marka yaşam alanı olmuş konut projelerini tamamladıklarını belirten Adem Çalışkan, “Quantus, State Residence, Stanley Residence gibi şehrin silüetini oluşturan bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Modern mimari, dünyanın ilerisinde bir yapı anlayışı sergiliyoruz. Bugüne kadar 2 bin konutu şehre kazandırdık. Değer üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

 

