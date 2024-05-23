Hendrickson kamyonların ağırlığını azaltıp, dayanıklılığını artırıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Amerika’da 1913 yılında kurulan Hendrickson, aldığı Avrupa’ya açılma kararıyla 1985 yılında İngiltere, 2008 yılında İzmir Çiğli’de bulunan Türkiye ofisini ve 2015 yılında Avusturya’da tüm Avrupa tesislerinin bağlı olduğu merkez ofisini açtı.

2008 yılından 2018 yılına kadar Türkiye’de iş hacminin giderek arttığını söyleyen Hendrickson Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Saraymine, pandeminin de araya girmesiyle beraber, sektörde yavaşlayan organizasyonların son iki yıldır pandemi öncesine döndüğünü belirtti. Saraymine, mevcut cirolarını kısa vadede 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Merkezi Amerika’da olan Hendrickson’un Türkiye operasyonlarında Ford, Isuzu, Otokar, Temsa ve BMC ile çalıştıklarını aktaran Saraymine, “İş hacmi olarak pandemi sonrasına göre 1,5 kat ciromuz var. Geçen seneyi de 2022 yılından daha iyi kapattık. Bu seneki hedefimiz daha da yükselmek” dedi.

Hendrickson’un, 100 yılı aşkın süredir teknolojisini sürekli geliştirdiği için süspansiyon sistemlerinin dünyada çok ileri seviyede olduğunu söyleyen Saraymine, “Midibüs, minibüs, kamyon gruplarında ve askeri araçlarda yüksek potansiyelli iş imkanlarımız var. Avrupa’da çok büyük askeri araçlara süspansiyonlar ürettik. Müşterilerimiz ile yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız neticesinde bu yılsonunda iki yeni ürünü piyasaya sunacağız” ifadelerini kullandı.

Firmanın Ultimaax adlı gelişmiş ağır hizmet elastomer süspansiyon sisteminin, zorlukları ve riskleri azalttığını dile getiren Saraymine, "Hendrickson firması olarak Ultimaax ürünümüz ile dayanıklılık seviyesini yükselttik. Elastomer süspansiyonun, piyasada kullanılan standart mekanik süspansiyonlu sisteme göre 250 kilograma kadar hafif olması, kendisini ağır ticari araç pazarı için en iyi seçim haline getiriyor” dedi.

“FORD damper araçlarda ürünü devreye almayı hedefliyoruz”

Makas içermeyen elastomer süspansiyon sistemi sayesinde, hafiflik, üstün sürüş performansı, güvenlik, uzun bakım aralıkları ve düşük işletme maliyetleri gibi faydalar sağladığını söyleyen Saraymine, “Türkiye’deki bayileri ziyaret ederek, onlara ürünün avantajlarını müşterilerine anlatmaları için bilgilendirme yapmak istiyoruz. Ürünümüz Türkiye’de FORD 4142M mikser araçlarda arka süspansiyon sistemi için opsiyonel olarak müşteriye sunulduğu için, müşterinin araç alırken bu süspansiyon sisteminin avantajlarını bilmesi gerekiyor. Bu ürünü daha iyi anlatabilirsek 2024 yılı satışları beklentimizin üzerinde de gerçekleşecek. Avrupa pazarında 8x4 damperli araçlarda da elastomer süspansiyon kullanılıyor. Asıl hedefimiz FORD damper araçlarda bu ürünü devreye alabilmek” diye konuştu.