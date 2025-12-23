Hendrickson, Ultimaax elastomer süspansiyon ile dayanıklılığı artırdı

EKONOMİ / İZMİR

Hendrickson, gelişmiş ağır hizmet elastomer (kauçuk) süspansiyon sistemi Ultimaax’i Türkiye pazarına sundu. Şantiye zemininde hem asfaltta yol alan beton mikseri üst yapılı kamyonların, tanker ve vinçlerden daha fazla zorlandıklarını dile getiren Hendrickson Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Saraymine, “F-Line Mikser kamyonlarında bu zorlukları ve riskleri azaltmak, yol tutuşunu artırmak için özel bir süspansiyon sistemi kullanılıyor” diye konuştu.

Bu sistemin Hendrickson'un Ultimaax adlı gelişmiş ağır hizmet elastomer süspansiyon sistemi olduğunu söyleyen Saraymine, “Kamyonlar sıvı beton ile birlikte mikser kazanının ağırlığı altında yol alırlar. Sıvı beton dolu kazanın kendi etrafında dönmesi, kamyonun ivmelenmesi ile kazan içinde betonun ileri geri hareketi sürüşü ve yol tutuşu zorlaştırır. Ultimaax ürünümüz ile dayanıklılık seviyesini zirveye taşıdık. Elastomer süspansiyonun, piyasada kullanılan standart mekanik süspansiyonlu sisteme göre 250 kg’a kadar hafif olması, kendisini ağır ticari araç uygulamaları için en iyi seçim haline getiriyor” dedi.

Ford Trucks inşaat serisinde yer alan hazır beton sektörüne yönelik 8x4 mikser araçlarda Ford ve Ultimaax’ın bir araya gelmesinin yeni avantajların önünü açtığına dikkat çeken Saraymine, “Hendrickson’un yaratıcılığının bir kanıtı olan bu sistem, makas içermeyen sistem tasarımı sayesinde Ford kamyonlarını ağır ticari araç pazarının zirvesine konumlandıracak. Sistem hafiflik, üstün sürüş performansı, güvenlik, uzun bakım aralıkları ve düşük işletme maliyetleri gibi benzersiz faydalar sunuyor” diye konuştu.

Ultimaax’ın, 26 tonluk yük kapasitesiyle inşaat ve ağır yük uygulamaları için tasarlandığını dile getiren Saraymine, “Bir sonraki çalışmamız Ford damper araçlar için olacak. En çok makas zorlanma ve kırılmaları damper araçlarda gözlemleniyor. Sistem tasarımı ve yapısı sayesinde hem yüklü hem de yüksüz durumlarda üst düzey sürüş konforu sunuyor ve ön makaslara giden stresi de azaltıyor” bilgilerini verdi.

Önümüzdeki yıllarda piyasada yer almaya başlayacak elektrikli kamyonlar gibi yeniliklerle Hendrickson’a daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Saraymine, “Hendrickson 100 yılı aşkın süredir teknolojisini sürekli geliştirdiği için süspansiyon sistemlerimiz dünyada çok ileri seviyede. Askeri araçlarda yüksek potansiyelli iş imkanlarımız var. BMC, Otokar ve Anadolu Savunma ile yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. Anadolu Savunma Seyit 6x6 askeri araç ön ve arka süspansiyon sistemi çalışmalarını bitirdik, araç IDEF 2025 fuarında sergilendi. Sırada 8x8 hazırlıklarımız var. Bir ürünü devreye almamız ve piyasaya sunmamız en az iki yıl sürüyor. Bu yılda iki yeni ürünü piyasaya sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Yüksek performans ve operasyonel süreklilik sağlıyoruz”

Lojistik Müdürü Egemen Atkaya da, “Hendrickson Türkiye, İzmir dağıtım merkezi üzerinden çevre ülkelere ve Türk Cumhuriyetleri’ne ürün akışını uçtan uca optimize eden bir lojistik altyapı işletiyor. Gelişmiş stok yönetimi, yalın süreç tasarımı, ERP tabanlı izlenebilirlik ve bölgesel 4PL entegrasyonu sayesinde, süspansiyon sistemlerimizin sevkiyat, konsolidasyon ve teslimat süreçlerinde yüksek performans ve operasyonel süreklilik sağlıyoruz” diye konuştu.

Elastomer süspansiyon ağır ticari araç pazarı için tasarlandı

Elastomer süspansiyon sistemi ile virajlarda kamyonun yola temasının arttırılarak devrilme riskinin engellendiğini söyleyen Saraymine, “Yüklü durumda 400 mm'ye kadar artikülasyon ve çekiş gücü elde ediliyor. Klasik makaslı süspansiyon sistemlerine göre 250 kg'a kadar hafiflik sağlanıyor, üstelik arıza riski neredeyse hiç yok. Aracın hizmette kalma süresi ve servis aralıkları çok uzun. Yağlanması gereken bir kısım olmadığı için de bakım süresi çok kısa. Ayrıca, sistemde ağır yığma makas kullanılmadığı için oluşturduğu ses daha az” dedi.