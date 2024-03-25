Hendrickson’un elastomer süspansiyonu kamyonların yükünü hafifletiyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Amerika’da 1913 yılında kurulan Hendrickson, aldığı Avrupa’ya açılma kararıyla 1985 yılında İngiltere’de Türkiye’nin bağlı olduğu üretim tesislerini, 2008 yılında İzmir Çiğli’de bulunan Türkiye ofisini ve 2015 yılında Avusturya’da şu anda tüm faaliyetlerinin yürütüldüğü ve tüm tesislerin bağlı olduğu merkez ofisini açtı. 2008 yılından 2018 yılına kadar Türkiye’de iş hacminin giderek arttığını söyleyen Hendrickson Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Saraymine, pandeminin de araya girmesiyle beraber, sektörde yavaşlayan organizasyonların son iki yıldır pandemi öncesine döndüğünü belirtti. Saraymine, mevcut cirolarını kısa vadede 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Merkezi Amerika’da olan Hendrickson’un Türkiye operasyonlarında Ford, Isuzu, Otokar ve Temsa ile çalıştıklarını aktaran Saraymine, “İş hacmi olarak 2019’u geçtik. 2019 yılına göre şu anda 1,5 kat ciromuz var. Geçen seneyi de 2022 yılından daha iyi kapattık. Bu seneki hedefimiz daha da yükselmek” dedi.

“Elektrikli kamyonlar elastomer süspansiyona ihtiyaç duyacak”

Önümüzdeki yıl piyasada yer almaya başlayacak elektrikli kamyonlar gibi yeniliklerde Hendrickson’a daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Saraymine, “Hendrickson, 100 yılı aşkın süredir teknolojisini sürekli geliştirdiği için süspansiyon sistemlerimiz dünyada çok ileri seviyede. Midibüs, minibüs, kamyon gruplarında ve askeri araçlarda yüksek potansiyelli iş imkanlarımız var. Avrupa’da çok büyük askeri araçlara süspansiyonlar ürettik. Ford ’da iki yeni ürünümüz yolda, Isuzu’da da yeni ürünler üzerine çalışıyoruz. Bir ürünü devreye almamız ve piyasaya sunmamız en az iki yıl sürüyor. Çalışmalarımız neticesinde bu yıl iki yeni ürünü piyasaya sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zorlukları ve riskleri azaltıyor”

Hendrickson'un Ultimaax adlı gelişmiş ağır hizmet elastomer (kauçuk) süspansiyon sisteminin zorlukları ve riskleri azalttığını dile getiren Saraymine, "Hendrickson firması olarak Ultimaax ürünümüz ile dayanıklılık seviyesini yükselttik. Elastomer süspansiyonun, piyasada kullanılan standart mekanik süspansiyonlu sisteme göre 250 kilograma kadar hafif olması, kendisini ağır ticari araç için en iyi seçim haline getiriyor” dedi.

“Müşterilerimizi bilinçlendireceğiz”

Hendrickson’un makas içermeyen elastomer süspansiyon sistemi sayesinde, hafiflik, üstün sürüş performansı, güvenlik, uzun bakım aralıkları ve düşük işletme maliyetleri gibi faydalar sağladığını söyleyen Saraymine, “Tüm Türkiye’deki bayileri ziyaret ederek, onlara ürünün avantajlarını müşterilerine anlatmaları için bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bizim ürünümüz arka süspansiyon sistemi için opsiyonel olarak müşteriye sunulduğu için müşterinin araç alırken bu süspansiyon sisteminin farkını ve avantajlarını bilmesi gerekiyor. Bu ürünü daha iyi anlatabilirsek 2024 yılı satışları beklentimizin üzerinde de gerçekleşebilir” diye konuştu.

Saraymine, satışlarının artması için ön ve arka süspansiyon ürünlerine talep olması gerektiğini, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik konjonktür nedeniyle ciroların düştüğünü belirtirken, müşterilerinin kredi finansmanına erişiminin iş hacimlerini arttıracağını sözlerine ekledi.