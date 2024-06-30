Hepsiburada İş Ortağım ile KOBİ’ler 3 saatte e-ticarete başlıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Hepsiburada, Dünya KOBİ Günü’nde e-ticareti büyütecek anahtar teslim çözümlerini ve Hepsiburada İş Ortağım platformu üzerinden KOBİ’lere sunduğu destekleri tanıtarak, platforma eklenen yeni özellikleri paylaştı. Hepsiburada’nın KOBİ’ler için uçtan uca dijitalleşme desteği sağlayarak yerli üreticilerin ve KOBİ’lerin ürünlerini Türkiye ve dünya ile buluşturduğunu söyleyen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşümle birlikte, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacaklarını ve önümüzdeki bir yıl içerisinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Özgün, “Sahip olduğumuz teknolojik yetkinlikleri ve 25 seneye yakın tecrübeyi Türkiye’nin KOBİ’lerini dijitale taşımak için kullanmaya hazırız.Hepsiburada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdık. 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladık. Hepsiburada olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada İş Ortağım Platformu ile KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ticaretteki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurt dışına taşıyoruz” dedi.

“Satışların yüzde 68’i iş ortaklarımızdan geliyor”

Özgün, Hepsiburada’nın ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde ise yüzde 138 oranında büyüdüğünü ve satışların yüzde 68’inin pazaryerinden geldiğini belirtti. İşlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu paylaşan Ender Özgün, “Yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliştiren HepsiAds ile iş ortaklarımıza dijital pazarlama stratejileri sunuyoruz. Farklı medya kanallarında reklam çözümleri sunarak, KOBİ’lerin geniş bir pazarlama yelpazesine erişimini sağlıyoruz, ürün ve mağaza görünürlüğünü artırıyoruz” dedi.

Satışların devamlılığında müşteri memnuniyetinin önemini de hatırlatan Özgün, “Hızlı ve sorunsuz bir kargo süreci, e-ticarette müşteri deneyiminin en önemli unsurlarından biri. İş ortaklarımızın ürünlerini HepsiJet ile 81 ile taşıyarak pürüzsüz bir kargo denetimi sunuyoruz. HepsiJet, satın alınan ürünlerin yüzde 82’sini ertesi gün teslim ediyor” diye konuştu.

Müşterilerine ve iş ortaklarına sundukları yeni nesil ödeme çözümlerine de değinen Özgün, “Hepsipay ile iş ortaklarımıza ödeme ve vadelendirme hizmetleri sunarak satış süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz” dedi.

İş Ortağım platformu ile yeni girişimcilere destek

Hepsiburada, Nisan ayında başlattığı yeni programla, İş Ortağım platformuna katılan satıcılara yüzde 60’a varan komisyon indirimleri, bin TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29,99 TL’den başlayan avantajlı kargo fiyatları sunuyor. Ayrıca, satıcılar 5 bin TL değerinde alışveriş kuponu kazanarak rekabet güçlerini artırabiliyor. Bugüne kadar Hepsiglobal ile 10 bin işletmeyi e-ihracata açan Hepsiburada, özellikle kadın girişimciler için özel bir program yürüterek, kadınların ekonomideki yerini güçlendirmeyi de hedefliyor.

KOBİ’ler, İş Ortağım platformunun performanslarına katkısını anlattı

Hepsiburada üzerinden satış yaparak işlerini e-ticarete taşıyan dört işletme, İş Ortağım platformunun e-ticaret performanslarına katkısını anlattı. Los Ojos’un kurucusu Yaşar Tavşancı ve Varol Tekstil’in yöneticisi Yaşar Varol, Hepsijet'in hızlı teslimat ve bilgilendirme hizmetleriyle beraber gelen müşteri memnuniyetini vurguladı. 2016’da Cansu Bulan tarafından kurulan Boztepe Zeytincilik, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı desteklerinden ve yerli üreticilerin satış hacmini artırmaya yönelik HepsiTürkiye'den programlarından yararlanan markalar arasında yer alıyor. Cansu Bulan, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanmalarını sağladığını aktardı. Nova Vera’nın Fabrika Müdürü Mustafa Al, markanın yolculuğunun Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü ve HepsiTürkiye’den programlarından yararlanarak başladığını söyledi.