Herakles Termal Otel, termal tedaviyle yerli turistin ilgisini çekiyor

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli’nin Karahayıt bölgesinde 1996 yılından bu yana hizmet veren ve bölgenin Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilk termal tesisi olma özelliğini taşıyan Herakles Termal Otel, 2025 yılında yüzde 70’i aşan doluluk başarısı gösterdi. Herakles Termal Otel Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Altuntaş, 2026’nın da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tesis açısından güzel başladığını belirterek, belirsizliklere ve dalgalanmalara karşı bu yıl mevcut pazarlarını korumaya odaklandıklarını söyledi. Altuntaş, diğer Pamukkale otellerinden ayrışarak termal tedavi hizmeti verdiklerini ve yerli turistlerin ilgisini çektiklerini vurguladı.

Tesisin, kırmızı termal suların olduğu yerde, Pamukkale travertenlerinden birkaç dakika uzaklıkta yer aldığını söyleyen Altuntaş, “Kırmızı suyun yapısı Pamukkale'ye benziyor, bunun dışında demir oranı daha yüksek ve daha sıcak. Su bahçemizden 56 derecede çıkıyor, biz suyu 40 dereceye soğutup havuzlarımızda kullanıyoruz. Yarım pansiyon hizmet veriyoruz. Termal havuzlarımız, hamamlarımız, buhar odamız, saunamız var. Misafirlerimiz odalarımızda da termali kullanabiliyor” dedi.

Pamukkale bölgesinde otellerin genelde yabancı turist ve günü birlik odaklı çalıştığını, Herakles Termal Otel olarak daha farklı bir yol çizdiklerini aktaran Altuntaş, “Misafirlerimizin birçoğu yerli turist ve 3 gün süren tedavi alarak kalıyor. Termal tedavi hizmetimiz bizim en güçlü yönümüz. Yabancı turistleri de ağırlıyoruz ancak genel olarak misafirlerimiz yerli turistler oluşuyor” diye konuştu.

“Rusya ve Ukrayna’nın boşluğunu Çin, Kore ve Latin Amerika ile doldurduk”

2025 yılının Herakles açısından iyi geçtiğini dile getiren Altuntaş, “2025'te doluluk oranımız yüzde 70'i geçti. Bölge, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan çok yara aldı. Bölgemizde Rus ve Ukraynalı turist potansiyeli oldukça yüksekti. Böylece, hem Türkiye hem de Denizli açısından ciddi bir pazar kaybı oldu. Yerli turistler geçen yıl biraz daha harcamaya hevesliydi, bu nedenle kendi pazarımız açısından verimli bir yıl geçirdik. Çin pazarı, pandemiden sonra çok zayıftı, son dönemde Çin, Güney Kore ve Latin Amerika pazarları tekrar yükseldi. Bu üç pazar, Rusya ve Ukrayna'nın oluşturduğu açığı kapattı” değerlendirmelerinde bulundu.

2026 yılının da Herakles açsından iyi başladığını belirten Altuntaş, “Bölgemizde afaki zamlar yapılmadığı için, Pamukkale yerli misafir açısından gelinebilir bir destinasyon olma özelliğini sürdürüyor. Yükselişe geçen Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya gibi büyük pazarlardan gelen turistler aktarmalı uçuyor ve aktardıkları nokta Dubai, Katar, Bahreyn olduğundan burada ciddi bir sıkıntı doğuyor. Bu nedenlerle her gün iptaller alıyoruz, başka bir aktarma noktaları da yok” ifadelerini kullandı.

Kartalkaya’da geçen yıl yaşanan yangının ardından dikkatlerin turizm sektörüne çekildiğini hatırlatan Altuntaş, “Mevzuatta, itfaiye ile alakalı daha sıkı denetimler geldi. Bu nedenle biz de tüm gerekli yatırımlarımızı yaptık. Pamukkale otelleri, 12 ay açık olduğu için sürekli bir renovasyon içinde olmak zorunda. Bu nedenle 2025 yılında renovasyon gerçekleştirdik. 2027 yılında erken seçim ihtimaliyle yaşanabilecek dalgalanmalara karşı, bu sene bir yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Kazandığımızı tutmayı ve biraz nakitte kalmayı planlıyoruz. Gerekli tüm yatırımlarımızı yaptığımız için, 2026 yılı için hedefimiz nakit varlığımızı arttırmak” diye konuştu.

“Denizli’nin kamu yatırımlarına ihtiyacı var”

Denizli'nin turizm potansiyelinin yaklaşık yüzde 20’sini kullandığını söyleyen Altuntaş, “Denizli ve Pamukkale açısından bakınca potansiyelin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu noktada bölgenin kamu yatırımlarına ihtiyacı var. Estetikten ziyade ilimizin, kentsel dönüşüm, alt yapı, üst yapı gibi yatırımlara ihtiyaç duyacak yapısal problemleri var” dedi.