Hiç su kullanmadan atık ısıdan enerji üretiyor

Eray ŞEN/ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren CTN Makine, İtalyan ortağı CTP ile birlikte çeşitli ülkelerde çimento fabrikalarının atık gazlarından elektrik enerjisi üretiyor. Geliştirdiği teknoloji ile çevre kirliliğinin önüne geçen ve enerji maliyetlerinde yüzde 35 tasarruf sağlayan şirket, Portekiz’de üç yıl önce üç çimento fabrikasında başladığı üç projenin ikisini tamamladı, birini gelecek yıl martta teslim edecek. Üç proje toplam yaklaşık 75 milyon Euro’luk iş hacmine sahip.

Güncel çalışmalarını EKONOMİ’ye anlatan CTN Genel Müdürü Özkan Çetin, dünya genelinde 65 ülkeye iş yaptıklarını söyledi. İngiltere, Suudi Arabistan, Filipinler gibi farklı coğrafyalarda çalıştıklarını vurgulayan Çetin, son dönemde hayata geçirdikleri Portekiz’deki projeleri hakkında bilgi verdi. Bu ülkede devletin üç-dört yıl önce yatırım teşvikleri açıkladığını aktaran Çetin, “Karbon ayak izi, enerji dönüşümleri ve bundan kaynaklı fabrikalara ciddi oranda vergi indirimleri başlatıldı. Bu uygulamalar, bizim gibi hizmet sağlayıcılar için büyük fırsat. Oradaki üç çimento fabrikasında; 7.5 MW, 8 MW ve 5.5 MW olarak üç adet tesis kurulumu işi aldık. Bunlardan 7.5 MW olan geçen kasım ayında, 8 MW olan bu sene nisanda devreye girdi, 5.5 MW olan da 2026 mart ayında devreye girecek. Toplam iş hacmi yaklaşık 75 milyon Euro’yu bulan tesisler inşaat, elektrik, otomasyon, proses, mühendislik, ekipman gibi unsurların içeren anahtar teslim projeler olarak yapıldı, yapılıyor” dedi. Portekiz’deki tesislerin ‘know-how’ içeren kendi tasarımları olduğunu ifade eden Çetin, “Bu nedenle bakım, yedek parça ve işletilmelerinde de destek sağlıyoruz. Orada bir şirket kurduk ve bakım ekibi oluşturduk” diye konuştu.

“İtalya üzerinden dünyanın her yerine ulaşıyoruz”

Global işleriyle ilgili ana kontratların İtalya üzerinden yapıldığını, Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye daha kolay ulaştıklarını bildiren Çetin, “İtalya’da merkez gibi konumlanıyoruz ve dünyanın her yerine hizmet veriyoruz. İngiltere’de baca filtresi ile ilgili bir işi tamamladık. Suudi Arabistan’da bir projeyi bitirdik. Filipinler’de bir filtrasyon projesi devam ediyor. Aynı anda değil ama toplam 65 ülkeye hizmet veriyoruz” dedi.

“Atıktan enerji elde etmeye yeni bakış açısı getirdik”

İç pazara değinen Çetin, “Türkiye’de atıktan enerji elde etmeye yeni teknoloji ve yeni bakış açısı getirdik” ifadesini kullandı. Çetin, Türkiye çalışmalarına şu örnekleri verdi: “Tek ısı kaynağından 70 milyon KW enerji üreten en büyük tesisi Eren Holding’e ait Metcem Çimento fabrikasında kurduk, Mart 2025’de devreye aldık. Çok başarılı bir proje oldu, verimli bir şekilde çalışıyor ve bugüne kadar yaptığımız en verimli tesis oldu. Onun dışında Çimsa Çimento’da fırın kapasitesi çok düşük, az gaz var ama bu az gazla çok iyi enerji çıkardık. O kadar az gazla bu kadar yüksek enerji teklif edip kurabilen tek firma olduk. Bu da mayısta devreye girdi. Sönmez Çimento’da beş yıl önce kurduğumuz tesis beş yılda ortalama yaklaşık 250 milyon KW civarında enerji tasarrufu sağlandı. Yaklaşık 25 milyon dolar tasarruf ettiler. Bu kadar enerjiyi satın almadılar ve karbon ayak izi ciddi derecede düştü. Bunun dışında yıllık 70-80 bin ton, beş yılda 400 bin ton karbon salımını engelledi. Tam bir çevreci tesis oldu.”

“Ciromuz iki katına çıktı ama istihdamı artıramadık”

Şirket olarak geçen yıla göre ciro bazında iki katına çıktıklarını ancak buna rağmen istihdamı artıramadıklarını vurgulayan Çetin, “Genel ekonomik tablo nedeniyle tedbirli olmak zorunda kaldık. Faiz ve kur sorunu ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ayrıca teknik kapasite olarak büyüdük, yüzde 20 verimli sistemlerden yüzde 25 verimli sistemlere geçtik” bilgisini verdi.

“Sistem 1 milyon ton yerine sıfır su tüketimi ile çalışıyor”

Niğde Üniversitesi mezunu olan Çetin, çalışma hayatına başladığı ilk dönemlerde önemli bir tecrübe kazandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Atık ısıya 2017 yılında merak saldım. Baktım ki Çinlilerin yaptığı atık ısı sistemleri çok verimsiz, kaba ve aşırı su tüketiyor. Bunların karşısına nasıl bir proje çıkarırım diye düşündüm ve bu teknolojiyi çıkardık. Bir fabrika ortalama en düşüğü 1 milyon ton su tüketirken, bizde sıfır su tüketimi var. Kapalı devre, atığı alıyor, kendi içerisinde kimyasal bir düzenle çalışıyor. Atık olmadığı için de çevreci bir tesis oluyor.”

“Termal enerji dairesel bir sistemle geri kazanılıyor”

Çetin’in verdiği bilgiye göre Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) uygulamaları Organik Rankine Döngüsü (ORC) esasına dayalı çalışıyor. Termal enerji dairesel bir enerji sistemine verilerek geri kazanılıyor ve elektriğe dönüştürülüyor. Böylece elektriğin sürdürülebilirliği sağlanıyor. Ayrıca su gibi doğal kaynakları kullanmadığı için çevre dostu ve karbondioksit emisyonunu azaltıyor. Elektrik kesintilerden korunmayı sağlıyor ve dahili enerji üretimi ile elektrik faturalarını azaltıyor.”