Hidamet Asa’nın acı günü

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa babalar gününde evlat acısı ile sarsıldı. Hidamet Asa’nın oğlu, Ahmet Asa, babalar günü sabahı evinde ölü olarak bulundu. Geçen yıl İznik’te yapılan görkemli bir düğünle dünya evine giren Ahmet Asa’nın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 1996 doğumlu Ahmet Asa, İznik Belediyesi’nde çalışıyordu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da yaptığı paylaşımda, “Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa’nın oğlu, Belediye personelimiz Ahmet Asa kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.