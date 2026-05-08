Hidoks, Konya Asansör Fuarı’na damga vurdu!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin üretim ve ihracat üslerinden biri olarak gösterilen Konya, 06–09 Mayıs 2026 tarihleri arasında sektörün önemli buluşmalarından birine yeniden ev sahipliği yapıyor. Konya Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirirken, yeni nesil dikey ulaşım teknolojileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. “Türkiye’nin asansör markası” Hidoks Asansör ise fuara damga vurdu.

Hidoks ziyaretçilerden tam not aldı

Vizyon Sektörel Fuarcılık organizasyonuyla ve sektör derneklerinin desteğiyle düzenlenen ELEVEX – Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı, 2024 yılındaki ilk organizasyonun ardından bu yıl daha geniş kapsamlı bir yapıyla kapılarını açtı. 2024’te 45 farklı ülkeden 21 bin 507 ziyaretçiyi ağırlayan ELEVEX, 4 bin 171 yabancı profesyonel ve 203 katılımcı firmayla sektörün uluslararası vitrini olmuştu. 2026 organizasyonunda ise hem katılımcı yoğunluğu hem de iş bağlantıları açısından beklentilerin üzerine çıkıldığı ifade edildi.

Fuar boyunca ürün ve teknoloji sergilerinin yanı sıra teknik seminerler, paneller, sunumlar ve B2B iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Özellikle ihracat odaklı firmaların yoğun ilgi gördüğü organizasyonda, “Kalite bizim DNA’mız” sloganıyla dikkat çeken Hidoks Asansör, yenilikçi ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı. Firma yetkilileri, Hidoks’tan çıkan ürünlerin yaklaşık yarısının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, Konya’nın asansör sektöründeki gücünün artık sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde bilindiğini vurguladı.

Teknojiyle kalitenin birleştiği doğru adres

Fuarda açıklamalarda bulunan Hidoks Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Atal, organizasyonun beklentilerin üzerinde ilerlediğini söyledi. Fuarın üçüncü gününde yoğun yabancı ziyaretçi trafiği yaşandığını ifade eden Atal, “Konya için olmazsa olmaz organizasyonlardan biri. Hem sektörümüz hem de şehrimiz adına bu fuarın devam etmesi gerekiyor. Geleceğine inanıyoruz” dedi. Firma olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Atal, engelli asansörlerinden araç asansörlerine, konut ve hastane asansörlerinden insan taşımaya yönelik sistemlere kadar birçok ürünü aynı çatı altında sergilediklerini kaydetti. Standı ziyaret eden misafirlerin özellikle ürün kalitesine dikkat çektiğini belirten Atal, teknolojiyi kaliteyle birleştirerek ilerlediklerini ifade etti.

“Hidoks ile teknoloji yükseliyor, sektör geleceğe taşınıyor”

“Kalitemizi yıllardır ispatlamış bir firmayız. Ancak teknoloji sürekli gelişiyor. Biz de kalitemizin üzerine teknolojiyi ekleyerek yolumuza devam ediyoruz” diyen Atal, fuara gelen ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. İlk kez Hidoks ürünlerini gören ziyaretçilerin dahi memnuniyetlerini dile getirdiğini belirten Atal, “Tamamen memnuniyet çerçevesinde ilerleyen bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya’nın üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyan organizasyonda, “Hidoks ile teknoloji yükseliyor, sektör geleceğe taşınıyor” mesajı öne çıkarken, firma yetkilileri tüm ziyaretçileri stantlarına davet etti. Fuara ilişkin değerlendirmesini “Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” sözleriyle tamamlayan Lokman Atal, yerli üretimin ve ihracat başarısının artarak devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.