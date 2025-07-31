Hidrokar Press ihracatta hedef yükseltiyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da faaliyet gösteren ve endüstriyel hidrolik pres geri dönüşüm makinaları ile savunma sanayi makinaları üretiminde uzmanlaşan Hidrokar Press, 2025 yılının ilk yarısını üretim, ihracat ve yatırım hedeflerini büyük ölçüde tamamladı. Türkiye’de yivli namlu üretim hattı kuran ilk ve tek firma olan Hidrokar Press, iç piyasadaki dalgalanmalara rağmen operasyonel verimliliğini korurken ihracat hedeflerinin yüzde 80’e ulaşarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulunan Hidrokar Press firma sahibi Cihat Karatoprak, "2025 yılının ilk yarısı, üretim ve teslimat hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdiğimiz bir dönem oldu. Özellikle ihracat tarafında güçlü bir performans gösterdik" dedi.

“Maliyetleri kontrol altında tutuyoruz”

Son iki yılda kur, faiz ve enflasyon politikalarından kaynaklanan ekonomik zorlukların tüm sektörlerde olduğu gibi kendi sektörlerini de etkilediğini belirten Karatoprak, “Artan maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar karlılığı zorladı. Ancak bu dönemi güçlü finansal disiplin ve dijitalleşme yatırımlarıyla aşmaya odaklandık. 2025’inikinci yarısında özellikle ihracat odaklı büyümemizi hızlandırmayı ve üretim daha fazla otomasyona geçerek maliyetleri kontrol altında tutmayı hedefliyoruz. 2026 ve sonrası için ise hem iç pazarda hem de dış pazarlarda sürdürülebilir büyümeyi esas alan bir stratejiyle ilerleyeceğiz” dedi.

“Distribütörlükler kurarak büyümeyi planlıyoruz”

Şu anda 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Karatoprak, “Üretimimizin yaklaşık yüzde 60’ı ihracat odaklı. Hedefimiz bu oranı önümüzdeki 2 yıl içinde yüzde 80 seviyesine çıkarmak. Orta Doğu ve Avrupa’da hâlihazırda güçlü olduğumuz pazarlara ek olarak, Güney Amerika, Afrika kıtası, Rusya ve Uzak Doğu’da da yeni distribütörlükler kurarak büyümeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi artırmak amacıyla yeni makine yatırımları ve yeni üretim tesisimizde modernizasyon çalışmalarımız var. Ayrıca Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırarak yenilikçi ve enerji verimliliği yüksek ürün grupları geliştirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılı itibarıyla da yeni üretim tesisimizi kurarak kapasitemizi de yüzde 50 oranında artıraczğız” şeklinde konuştu

Hidrokar Press’in ihracatta rekabet gücünü artırmak için ürün kalitesini sürekli iyileştirdiğini vurgulayan Cihat Karatoprak, müşteri özelinde esnek üretim çözümleri sunduklarını, lojistik süreçleri optimize ederek teslimat sürelerini kısalttıklarını ve satış sonrası hizmetleri güçlendirdiklerini belirtti. Markalaşma çalışmalarına da hız verdiklerini dile getiren Karatoprak, dijital pazarlama ve fuar katılımlarıyla global pazarda daha görünür olmayı amaçladıklarını söyledi.