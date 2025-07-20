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Hilton Oteli hisseleri devrediliyor

Gelir getirmeyen ve uzun süredir boş kalan Hilton Oteli’ndeki hisselerini elden çıkarma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış yetkisini aldı.

Haber Merkezi
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Hilton Oteli hisseleri devrediliyor
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İZMİR / EKONOMİ

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında belediyenin Hilton Oteli’ndeki hissesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 23,5’lik hissesinin belediye menfaatlerini koruyacak şekilde satılması yönünde adım atıldı.

 

Oturumda haziran ayı gündeminde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Hilton Oteli’ndeki hissesinin devrini içeren madde oylandı. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 23 buçukluk hissesinin satışa çıkarılarak ortaklıktan ayrılması yönünde adım atıldı.

 

Belediye menfaatlerini koruma kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1987 yılından itibaren İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ hissedarı olarak hiçbir gelir elde edememesi ve 2020 yılından sonraki süreçte de binanın boş ve atıl kalması nedeniyle hissenin devredilmesi yönünde Büyükşehir idaresine satış yetkisi verilmesi kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi hissesinin belediye menfaatlerini koruyacak en uygun koşul ve zamanda satılması sağlanacak.

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