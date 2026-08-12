Hilton’un Türkiye’deki 100. oteli İstanbul Havalimanı’nda açıldı

Kocaeli

Dünyanın önde gelen konaklama şirketlerinden Hilton, İstanbul Havalimanı’ndaki yeni yatırımı Hilton Istanbul Airport’u hizmete açtı. 100 yılı aşkın süredir otelcilik ve konaklama sektöründe 144 ülke ve bölgede 9.400’den fazla tesisle faaliyet gösteren Hilton’un yeni yatırımı, İstanbul Havalimanına doğrudan bağlantılı konumuyla dikkat çekiyor. 485 odasıyla hizmet verecek Hilton Istanbul Airport, grubun İstanbul’daki yeni yatırımı olmasının yanı sıra Hilton’un Türkiye’deki 100. oteli olarak da önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Hilton’un küresel stratejisi doğrultusunda tasarlanan otel, klasik havalimanı oteli anlayışının ötesine geçerek konaklama deneyimini bir yaşam alanına dönüştürüyor. Pist manzarasına sahip geniş oda ve süitleriyle misafirlerine konfor sunan tesis, İstanbul’un yerel dokusundan ilham alan gastronomi seçenekleri ve modern wellness olanaklarıyla da öne çıkıyor. Hilton Honors programının sunduğu ayrıcalıklar ise misafirlerin konaklama deneyimine ek avantajlar sağlıyor.

OXBO, günün her saatinde misafirlerini ağırlıyor

Hilton Istanbul Airport bünyesinde restoran, kafe ve 7/24 hizmet veren bar olmak üzere üç farklı noktada faaliyet gösteren OXBO, yerel kaynaklardan temin edilen ürünleri menülerinde buluşturuyor. Özenle hazırlanan menüleriyle farklı damak zevklerine hitap eden OXBO, günün her saatinde misafirlerine hizmet sunarken, yerel lezzetleri modern bir yeme-içme anlayışıyla bir araya getiriyor. Sosyal etkileşime odaklanan mekan, şafaktan gün batımına uzanan atmosferiyle misafirlerine sıcak ve samimi bir ortam sunuyor.

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na yürüme mesafesinde konumlanan Hilton Istanbul Airport, iş, tatil ve transit amaçlı seyahat eden misafirlere konforlu bir konaklama deneyimi sunuyor. Otelin karşısında bulunan metro istasyonu ise Ayasofya ve Sultanahmet Camii başta olmak üzere İstanbul’un önemli tarihi ve turistik noktalarına ulaşım imkânı sağlıyor. Merkezi noktalara kolay erişim sunan konumuyla otel, havalimanı konaklamasını şehir deneyimiyle birleştirerek misafirlerine İstanbul’u keşfetme fırsatı da sunuyor.

“Türkiye’de rekor düzeyde büyümemizi sürdürüyoruz”

Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, "“Hilton olarak Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye’deki 100. otelimiz olan Hilton Istanbul Airport’un açılışı, ülkemizdeki gurur dolu tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Havalimanına stratejik konumuyla dikkat çeken bu amiral gemisi otelimiz; Hilton’un imza niteliğindeki misafirperverliğini çağdaş tasarım, özenle hazırlanan olanaklar ve günümüzün küresel gezginlerinin ihtiyaç duyduğu güçlü ulaşım ve bağlantı imkânlarıyla buluşturuyor. Bu yıl tarihimizin en yüksek açılış sayısına ulaşarak Türkiye’de rekor düzeyde büyümemizi sürdürürken, Hilton Istanbul Airport da misafirlerimiz için önem taşıyan destinasyon ve lokasyonlarda yüksek kaliteli konaklama deneyimleri sunma taahhüdümüzün güçlü bir göstergesi” diye konuştu.

“Hilton Istanbul Airport, havalimanı konaklamasında yeni dönem başlatıyor”

Hilton IstanbulAirport Genel Müdürü Tolga Aytan "“Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda yer alan Hilton Istanbul Airport, Hilton’un Türkiye’deki havalimanı otelciliği alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. Terminale kolay erişim sağlayan konumuyla özellikle zaman ve ulaşım kolaylığına önem veren yolculara yönelik hizmet sunan otel, iş ve tatil amaçlı seyahat eden misafirlerin yanı sıra transit yolculara da konaklama imkânı sağlıyor. Hilton Istanbul Airport, konaklama hizmetlerinin yanı sıra farklı yeme-içme ve sosyal alanlarıyla havalimanı çevresindeki konaklama seçeneklerine alternatif oluşturuyor” ifadelerini kullandı.