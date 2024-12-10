Hindistan’ın mobilya pazarı Türk firmalarını bekliyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği tarafından 02-07 Aralık 2024 tarihinde Mumbai’de mobilya sektörüne yönelik gerçekleştirilen Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti, Türkiye-Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınmasına öncülük ediyor. Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, Hindistan’ın önemli bir ithalatçı olduğunu ancak Türkiye’nin payının 1,5 milyar dolar ithalat içerisinde 16,5 milyon dolar ihracatla çok düşük kaldığını söyledi.

Ticaret heyetinin Mumbai’de organize edilmesini stratejik bir adım olarak değerlendiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Hindistan önemli bir ithalatçı ama Türkiye’nin payı 1,5 milyar dolar ithalat içerisinde 16,5 milyon dolar ihracatla çok düşük kalıyor. Hindistan 1,4 milyarlık nüfusuyla, dünya mobilya pazarında hızla yükselen bir güç. Beş yıl önce 5 milyar dolar olan mobilya sektör büyüklüğünün şuan 24 milyar dolara ulaşması ve 2029’da 50 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’nin bu büyük pazardaki payının henüz çok düşük olması, firmalarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. Şu anda pazara girmek için çok uygun bir zaman. Hindistan pazarı, Türk mobilya sektörümüz için keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel. Ticaret heyetinin merkezi olarak seçilen Mumbai, Hindistan’ın ticaret ve iş dünyasının kalbi konumunda. Mumbai Ticaret Heyetimiz, firmalarımız için önemli bir adım oldu. Şimdi, hedefimiz bu temasları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürmek" dedi.

"Daha fazla faaliyet, daha fazla ihracat"

Hindistan’ın dünyanın 5’inci büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, TİM Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe, Koordinatör Başkanımız Sayın Jak Eskinazi’nin her konuşmasında altını çizdiği “Daha fazla pazarlama faaliyeti, daha fazla sektörel ticaret heyeti, daha fazla milli katılım fuarı, daha fazla Turquality projesi dolayısıyla daha fazla ihracat” vizyonu doğrultusunda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.