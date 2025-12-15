Hırvatistan’da Şakalak rüzgarı esti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 04–07 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Croagro Uluslararası Tarım, Tarım Ekipmanları ve Makineleri Fuarı, bu yıl da dünyanın farklı noktalarından sektör temsilcilerini buluşturdu. Türkiye’den fuara katılan firmalar arasında yer alan Konya merkezli Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle uluslararası ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Şakalak Tarım’ın standı, fuar boyunca hem profesyonel üreticiler hem de sektör temsilcileri tarafından sık sık ziyaret edildi. Şirketin sergilediği makine ve ekipmanlar, özellikle dayanıklılık, teknoloji entegrasyonu ve tarımsal verimliliğe katkı sağlayan özellikleriyle dikkat çekti.

“Fuar beklentilerimizin üzerinde geçti”

Fuarı değerlendiren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, bu yılki organizasyonun şirket adına oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, “Croagro 2025, uluslararası tarım teknolojileri alanında önemli bir buluşma noktası. Bu yıl firmamıza gösterilen ilgidenmemnun kaldık. Standımıza gelen ziyaretçi yoğunluğu, ürünlerimizin Avrupa pazarında ne kadar karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi. Fuar süresince yeni iş ortaklıkları için önemli görüşmeler yaptık. Uluslararası alanda büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak bağlantılar kurduk. Şakalak Tarım olarak küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin şirketin ihracat hedeflerine katkı sağlayacağını belirten Genç, Avrupa’da özellikle hassas tarım, ekim makineleri ve yeni nesil tarım teknolojilerine yönelik taleplerin arttığını vurgulayarak, “Bu fuar bizim için sadece tanıtım değil, aynı zamanda Avrupa pazarını daha iyi analiz etme fırsatı sundu. Yeni iş birliklerimizin önümüzdeki dönemde somut sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Altuntaş’tan Şakalak Tarım’a ziyaret

Fuar sırasında Şakalak Tarım’ın standı diplomatik düzeyde de önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Berfu Ceren Yılmaz, şirket standını ziyaret ederek firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.