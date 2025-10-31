Hisarcıklıoğlu Eskişehir’de eğitim ve AR-GE Merkezi’nin açılışını yaptı

EKONOMİ/ESKİŞEHİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Liseleri ARGE Merkezi dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ETO Başkanı Metin Güler, ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti önceki dönem milletvekili Harun Karacan, sanayi ve iş çevrelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Okul bahçesine fidan diktiler

Açılışıın ardından Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Programın son bölümünde okul bahçesinde ağaç dikim etkinliğine katılan Hirascıklıoğlu fidan dikti. Açılışta konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Bilim ve Sanat Merkezi ile büyük bir eksikliğin giderildiğine dikkat çekerek, Rıfat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçenleri tebrik etti.