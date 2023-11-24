Hisarcıklıoğlu: Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, panelinin açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliklerle sektörün önemli isimleriyle gençleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kreatif endüstrilerin düşük yatırım maliyetleriyle küresel rekabette öne çıkmak için yeni fırsatlar sunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Devletin bu potansiyeli desteklemesini çok önemsiyor ve doğru buluyorum. Özellikle dizi ve sinema sektörlerinde devletin öncülük ettiği ve desteklediği projeler çok başarılı oldu. Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı. Türkiye olarak yeni bir gelir kapısı icat ettik ve bulduk. Türkiye'de üretilen dizilerle dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin karşılaşıyorsunuz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, 150 ülkede 500 milyona yakın nüfusun Türk dizilerini izlediğini belirterek, dizileri izleyenlerin tatil için Türkiye'ye geldiğini, bu sektörün turizme de ciddi katkısı olduğunu vurguladı.

Kreatif endüstrisinin reklamcılık, grafik gibi 16 alt sektörünün tamamına devlet desteğinin yönlendirilerek üretilen katma değerin artırılması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Bu sektörler soyut varlıklardan elde edilen katkıyla ekonomimizi çeşitlendirmektedir. Küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen, katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan, fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde kreatif unsurların toplam ekonomik büyüklüğü 2 trilyon doları bulmaktadır. Biz burada denizde bir damla suyuyuz. Bu alanda müthiş bir ufuk var, bunu iyi değerlendirin. İşimizi dijitale taşımak zorundayız."

Hisarcıklıoğlu, dijital dünyanın en fazla para kazandıran alan olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kreatif endüstriler bu işin tam da merkezinde. Şirketleri mobile taşıyacak olan da sizlersiniz. 2022'de dijital medya reklamlarının yüzde 73'ü mobil cihazlarda yapılmış. Türkiye olarak güçlü olduğumuz bir başka alan da mobil oyunlar. Bu dönüşümü kreatif endüstriler tetikleyecek. Kreatif endüstrinin hacmini artırmak için devletin kurumları ve özel sektörün uyumlu çalışması çok önemli. Bu amaçla kurulan Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, kamu ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sektörün temsil edilme kabiliyetine sahip çıkan en üst çatı kuruluş. Meclisimiz sektörün hak ve hukukunu her ortamda dile getirerek birçok sorunun çözülmesini de sağladı."

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de "Konya iş dünyası olarak, 30 binin üzerinde firmamızla, dünya çapında sektörlerimizle, oluşturduğumuz üretim ve istihdamla gurur duymaktayız. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olan Konya’nın iş alemi olarak, kentimizin ve ülkemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir geleceğe taşımak için her bir sektörümüze ve bu sektörlerimizi ileriye taşıyacak beşeri sermayemize büyük değer veriyoruz. Küresel ekonomide giderek artan rekabet sürecinde şehirlerimizin, kendi ekonomik potansiyellerini katma değeri yüksek ve rekabet avantajına sahip oldukları alanlara yöneltme görevimiz bulunuyor. Oda olarak kurduğumuz merkezlerle bir yandan sanayimizin teknolojik ve dijital dönüşümünde firmalarımıza yol arkadaşlığı yapmakta bir yandan beşeri sermayemize nitelik kazandıracak projeler geliştirmekteyiz. Diğer taraftan da yenilikçi endüstrilerimizin sahip olduğu önem bilinciyle, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz sektörün istihdamını sağlamakta, yeni girişimlerin önünü açmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık ile KTO Karatay Üniversitesi Film Platosu, yenilikçi endüstrilerin gelişimine ışık tutacak çok önemli yatırım ve projelerimizdir” dedi.

Türkiye Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı Ata Kavame ise kreatif endüstrilerin ekonomik gücünü anlamak için panelde bir araya geldiklerini belirterek, kendilerine destek veren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve ev sahipliği yapan Konya Ticaret Odası’na teşekkür etti. Kavame konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, kreatif endüstrilerin bu enerjiyi nasıl ortaya çıkardığına ve toplumlarımıza nasıl katkı sağladığına odaklanmak. Meclisimizin bileşenleri sanat, tasarım, müzik, film ve diğer kreatif alanlardaki üretkenlik ile bir yandan kültürümüzü zenginleştirirken aynı zamanda ekonomimizi de güçlendiriyor. Turuncu konuşalımın önemli bir hedef kitlesi gençler ve onları yetiştiren eğitimcilerdir. Çünkü entelektüel sermaye, kreatif endüstrilerin temelini oluşturur. Fikirler, yenilikçilik ve yaratıcılık, ekonomimizi canlandırırken, üretilen içerikler dijitalleşen dünyanin her köşesine anında ulaşmaktadır. Bu noktada devletin kurumlarinin teşvik edici katkilarini önemsiyor ve bu katkıların temsil ettiğimiz 16 alt sektöre genişlemesini ekonomimiz açısından önemli görüyoruz. Bu etkinlik, entelektüel sermayenin nasıl değiştirilebileceğine, geliştirilebileceğine odaklanırken; kreatif endüstrilerin ekonomik büyümemizdeki katkılarını anlatmayı hedefliyor” diye konuştu.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Üyesi Turgut Erentürk’ün başkanlık ettiği panelin birinci oturumunda Fotoğrafçı ve Yayımcı Rıfat Ergan, Grafik Tasarımcı ve İllüstratör Yavuz Selim Doğan, Akademisyen Yeşim Demir, Yayın Yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar konuştu.

İkinci oturumun modetratörlüğünü ise Sosyal İnovasyon Ajansı’ndan Ali Güney yaptı. Bu oturumda Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje Başvuru Kabul Koordinatörü Hilal Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tekin Varlık ve KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir konuştu.