Hisarcıklıoğlu “Türk sanayisini koruma altına almalıyız”

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehirli sanayicilere hitap eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Almanya’da büyük şirketlerin üçte birinin yurt dışına taşındığını belirterek “ Yarısı yatırımlarını erteliyor. Bu tablo bizim için de kritik. Son 40 yılda müthiş başarı elde ettik. Tarımdan sanayi devine dönüştük. Bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke haline geldik. Özel sektörün başarı hikayesidir bu. 3 milyar dolar ihracat yapan üstelik yüzde 95’i tarımsal ürün olan Türkiye’den 270 milyar dolar sanayi ürününü satan Türkiye’ye geldi. Dünyanın en gelişmiş pazarlarına satıyoruz.” Diye konuştu.

Her gün karşımıza farklı vergiler bürokratik mevzuatlar çıkıyor.

Çin’e karşı strateji oluşturulması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Uzak doğudan gelen Çin başta olmak üzere haksız ve yıkıcı rekabetle karşı karşıyayız. Dün İsviçreli sanayicilerle ile birlikte toplantı yaptık. Çin çekincesinden şikayetçi olduğumuzu belirttik. Çin’e tehlikesine karşı strateji oluşturmamız gerekiyor. Bizden 1 alıp 15 e satıyorlar. ABD’den ise 1 alıyor 3 satıyor. Buna rağmen ABD yüksek vergi getiriyor. Çin çekirgesi strateji oluşturmalıyız. Türk sanayisini koruma altına almalıyız. Dünyanın da işi zor bizim de işimiz zor. Geleneksel pazarlarımızda giderek artan Çin rekabeti ile karşı karşıyayız.

Nefes kredisi 3. paket geliyor

Son dönemde girdi maliyetleri çok arttı. Kredi maliyetlerinin çok yüksek olması ve krediye erişimde sıkıntı yaşanıyor. Her gün karşımıza farklı vergiler bürokratik mevzuatlar çıkıyor. Bunlarla mücadele etmek zorundayız. Özellikle emek yoğun sektörlerimiz Türkiye’de çok büyük sıkıntı içinde. Rekabet etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bütün Türkiye’nin değeri koruma ve desteklemeliyiz. Nefes kredisi denizde bir damla su! Ancak Küçük ölçekli üyelerimiz için önemiydi 30 milyar kredi iki gün içinde bitti. 25 milyar olan ikinci paket onayını aldık. Talepler devam ediyor. 3. Paketi de başlatacağız. …

Eskişehir’de moral buluyorum

Eskişehir’in ülkemiz açısından yüksek katma değer üretim Batı Anadolu’nun gözbebeği ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu “Eskişehir İleri teknoloji üreten marka şehir haline gelmiştir. 849 farklı sanayi ürünü üretiyorsunuz. 176’sında ilk üçte yer alıyor. Eskişehir başarı hikayesinin en somut göstergesi. Hem ayakta kalıp başarı hikayesi yazabilmek herkesin harcı değil! Tüm sanayici kardeşlerimle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Eskişehir’e gelince moral alıyorum bu morali Anadolu’ya götürüyorum.” Dedi.

TOBB zor bir dönemde güven verdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, istişare toplantısında yaptığı konuşmada TOBB’un zor bir dönemde iş dünyasına hem güven hem yön verdiğini kaydetti.

Kesikbaş, “Son yıllarda küresel rekabetin, dönüşümün ve belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, sizlerin liderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tüm iş dünyasına hem güven hem de yön vermiştir. Ortaya koyduğunuz vizyon, yalnızca kurumlarımızın değil, aynı zamanda girişimcilerimizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın ufkunu genişletmiş; ülkemizi küresel platformlarda güçlü, saygın ve görünür kılmıştır” dedi.

Eskişehir’i dünyanın üretim ve işbirliği ağlarına bağlıyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hitap eden Kesikbaş, şöyle konuştu: “Her zaman ifade ettiğiniz gibi, dünyada rekabet ancak vizyon, cesaret ve güçlü işbirlikleriyle kazanılır. Bizler Eskişehir Sanayi Odası olarak bu anlayışla çalışıyor, her adımımızda sizin Türkiye’ye kazandırdığınız Çağdaş Oda modelini örnek alıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda; Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimizi kurarak, karbon yönetimi, yeşil finansman, sürdürülebilirlik raporlaması ve çevre dostu dönüşüm konularında üyelerimize yol arkadaşlığı yapıyoruz. Sanayimizi yeşil dönüşümde geleceğe hazırlıyoruz. Model Fabrika ile işletmelerimize yalın dönüşüm ve dijitalleşme alanında rehberlik ediyor, üretimde verimliliği ve rekabetçiliği artırıyoruz. Avrupa Birliği ve ASEAN projelerimizle Eskişehir’i yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın üretim ve işbirliği ağlarına bağlıyoruz. Firmalarımıza yeni ufuklar açıyor, uluslararası entegrasyonu güçlendiriyoruz”

Uluslararası arenada saygın ve güçlüyüz

Dubai ve Melbourne’de gerçekleştirilen Dünya Odalar Yarışmalarında Eskişehir Sanayşi Odası’nın elde ettiği başarıların sadece Eskişehir’in değil, bütün Türkiye’nin gururu olduğunu ifade eden Kesikbaş şöyle konuştu: “Bu başarılarda sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ortaya koyduğu vizyonun çok büyük payı vardır. Bugün Türk Odaları uluslararası arenada saygın, güçlü, takip edilen ve örnek gösterilen kurumlar hâline geldiyse, bunda sizin liderliğiniz, emeğiniz ve dirayetiniz vardır. Eskişehir iş dünyası adına gönülden söylemek isterim ki; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu ülkenin üretim gücüne inananlar için ilham, ve iş dünyası için güvenin sembolü olmuştur. Var olduğunuz, yol gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz.”

İstişare toplatışına Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, önceki dönem AK Parti milletvekili Harun Karacan ve Odaların yöneticileri katıldı.