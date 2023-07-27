Hisarlar, ‘Beyaz Yaka Şirket Olimpiyatları’ düzenledi

ESKİŞEHİR

Eskişehir’deki tesislerinde iş makinaları, raylı sistemler, tarım makinaları ve savunma sanayii sektörüne yönelik üretim yapan Hisarlar Makina, çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak için 15-16 Temmuz tarihlerinde Bolu Aladağlar’da ‘Beyaz Yaka Şirket Olimpiyatları’ düzenledi.

Doğayla iç içe ve eşsiz bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanlar hem ekip ruhunu pekiştirdi hem de keyifli bir zaman geçirdi.

Takım ruhunu yaşamak, zorlukları aşmak ve çalışanların birbirine destek olmasını sağlamak amacıyla eğitim odaklı yarışmalar düzenleyen Hisarlar Makina, daha nice anılar biriktirmek ve başarılar elde etmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek.