Hisarlar Makina A.Ş., dijital dönüşüm projeleri ile performansını artırıyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Tasigo Otel’de Egebimtes öncülüğünde düzenlenen “DELL Tecnologies İle İşletmelerinizin Performasında Fark Yaratın” etkinliğinde Hisarlar Makina A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim Müdürü Cankat ÇIKIN, firmalarının dijital yolculuğu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dünyada bilgi ve teknolojinin kesiştiği noktada neler olabileceğini keşfedebilmek için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Hisarlar Makina A.Ş.’ de yapmış oldukları dijital yolculuğu anlatan Çıkın, son 2 yılda gerçekleştirdikleri yatırımlarla kapasitelerini ciddi oranda artırdıklarını aktardı.

Bu yatırımları dijital dönüşüm projeleri ile destekleyerek işletme performanslarını da artırdıklarına dikkat çeken Çıkın, bu tür projeleri yapabilmek için üst yönetimin desteğinin öneminden bahsederek, Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.