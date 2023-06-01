Hisarlar Makina, Türkiye’nin madalyalı modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel’e sponsor oldu

Eskişehir’de kurulu tesislerinde iş makinaları, raylı sistemler, tarım makinaları ve savunma sanayii sektörüne yönelik üretim yapan Hisarlar Makina, modern pentatlon dalında Türkiye’nin olimpiyat madalyalı ilk sporcusu İlke Özyüksel’e sponsor oldu.

Hisarlar Makine, İlke Özyüksel’in olimpiyatlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmasına destek verecek. Olimpiyatlarda büyükler kategorisinde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu unvanını da sahip olan İlke Özyüksel, Hisarlar Makina sponsorluğunda Türkiye’yi temsil edecek.



Uluslararası bilinirliği ve “ürün-yönetim-üretim” modelleriyle önemli bir OEM (Original Equipment Manufacturer) üreticisi olan Hisarlar Makina’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Türk sporu ve sporcularına destek vermeyi sürdürecekleri belirtilirken Özyüksel'in olimpiyatlara hazırlanma sürecinde antrenman, ekipman gereksinimleri başta olmak üzere tüm çalışmalarına sponsor oldukları, bugün ve bundan sonraki süreçte uluslararası şampiyonalarda daha fazla başarı elde ederek modern pentatlon sporuna yeni zaferler kazandırmasına katkıda bulunacakları ifade edildi.



Yüksek teknolojili üretimi, vasıflı iş gücü ve bilgi birikimi ile müşterilerinin ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayarak operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti anlayışıyla Eskişehir’deki yeni yatırımlarını hızlandıran Hisarlar Makina, Almanya, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, İrlanda ve İtalya’ya iş makinaları, raylı sistemler OEM bileşen ve komponentleri ihracatı ile Japonya, Polonya, Rusya, Finlandiya, Ukrayna, Fas’ın da yer aldığı ülkelere tarım makinaları ihracatı gerçekleştiriyor.