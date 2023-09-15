Hisarlar Makina, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçıları ağırladı

ESKİŞEHİR

Hisarlar Makina Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim Müdürü Cankat Çıkın ve İnsan Kaynakları Müdürü Canan Canbaz'ın eşlik ettiği ziyarette, sanatçılar fabrikayı gezerek üretim alanları hakkında bilgi aldı.

Cankat Çıkın, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Çıkın, "Eskişehir'in önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sempozyuma katılan sanatçıların eserleri, şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyor. Bu nedenle, sanatçılarımızı fabrikamızda ağırlamak istedik. Kendilerine üretim alanlarımızı gezdirdik ve ürünlerimizi tanıtarak sanat ve üretim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.