Hisarlar, Türkiye’nin ilk modern pentatlon sporcusu İlke Özyüksel’in sponsoru oldu

Firma, Türkiye’yi temsilen modern pentatlon dalında olimpiyatlarda yarışan ilk Türk pentatlet olan İlke Özyüksel’in olimpiyat başta olmak üzere uluslararası yarışmalara hazırlanmasına destek verecek. Büyükler kategorisinde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu unvanını da sahip olan İlke Özyüksel, Hisarlar sponsorluğunda olimpiyatlara hazırlanarak Türkiye’yi temsil edecek.



Şirketten yapılan açıklamada, Türk sporu ve sporcularına destek vermeyi sürdürecekleri belirtilirken Özyüksel'in olimpiyatlara hazırlanma sürecinde antrenman, ekipman gereksinimleri başta olmak üzere tüm çalışmalarına sponsor oldukları, bugün ve bundan sonraki süreçte uluslararası şampiyonalarda daha fazla başarı elde ederek modern pentatlon sporuna yeni zaferler kazandırmasına katkıda bulunacakları ifade edildi.