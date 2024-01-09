Hizmet ağını yurtdışına taşıyan Pazarlamakolog, İngiltere’ye açıldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

15 yıllık kurumsal iş hayatı boyunca satış ve pazarlama departmanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli pozisyonlarda çalışan kadın girişimci Busena Çelik Zümbül, 2017 yılında yüksek lisanstaki bir hocasının desteği ile kurduğu marka yönetim danışmanlığı şirketi Pazarlamakolog ile bugüne kadar yüzlerce girişimciye danışmanlık ve kurumsal eğitimler verdi. Müşterilerinin yeni nesil pazarlama kavramlarına uzak oluşu ve pazarlama bütçe planlarını stratejik olarak yönetemediklerini fark ederek bu alanlarda uzmanlaştıklarını anlatan Pazarlamakolog Marka Yönetim Firması Kurucusu Zümbül, başta e-ticaret olmak üzere stratejik pazarlama yönetim danışmanlığı ve proje yöneticiliği ile geliştiriciliği hizmeti sunduklarını söyledi.

Reklam ajanslarından farklı olarak 360 derece pazarlama çözümleri geliştirdiklerini belirten Zümbül, “Firmaların marka bilinirliği için yapılacak aksiyon planlamasının işletme sermayesine paralel doğru pazarlama bütçesi ile yönetilmesine danışmanlık yapıyoruz. Müşterilerimizin pazarlama departmanlarını kurarak dijitalleşmesine destek oluyoruz. Aynı zamanda tüm dijital varlıklarını oluşturarak ya da güncellemelerini yaparak onlineda doğru dijital ayak izi oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu sayede işletmelerin yeni müşterilerine ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Aslında kurumlarda CMO (chief marketing officer) gibi pozisyon alıyorum ve kendi ekibim ile beraber işletmelerin ihtiyaçlarına göre 'marketing as a service' tedariği sağlıyoruz. Bunlara ek olarak bu alanda kurumsal eğitimler de veriyoruz” diye konuştu.

“Dijitalleşmeye yönelik yol haritası çıkarıyoruz”

Hem mikro hem de makro yapıdaki işletmeler ve sanayicilerle çalıştıklarını aktaran Zümbül,

kurumsal firmalardan ayrılıp kendi işini kurmuş kadın girişimciler, yazılım firmaları, perakende satış yapan ve şubeleşen işletmeler ile birçok ülkeye ihracat yapan sanayicilerin porftföylerinde bulunduğunun altını çizdi. Mikro yapıdaki girişimciler ile 3 aylık bir çalışma prosesleri olduğundan bahseden Zümbül, “Yeni kurulacak markaların ya da mevcut markaların kurumsallaşma hedeflerine göre stratejik dokunuşlara ihtiyacı oluyor. Böyle bir çalışmanın doğru bütçelendirilerek alınacak yeni aksiyonların sürdürülebilir olması gerekir. Bu kategorideki girişimcilere yönelik web site kurulumu, sosyal medya hesap yönetimi, dijital reklam bütçelerinin yönetilmesini, B2B ve B2C iş birlikteliklerinin yönetilmesi ile iş modelinin geliştirilmesi konularında destek sunuyoruz. Makro yapıdaki işletmelerde ise marka bilinirliği açısından mevcut dijitalleşme hedeflerine yönelik bir yol haritası çıkararak tüm sürecin stratejik olarak planlanmasını ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’ye ticaretin yolunu açıyor

Bu yıl İngiltere’de attıkları adım ile müşterilerini yurtdışı pazarlara taşımaya başladıklarını belirterek Türkiye'de temsil ettikleri markaların İngiltere’de iş hacmi oluşturması için danışmanlık hizmeti verdiklerini vurgulayan Zümbül, “Türkiye'deki iş ortaklarımıza İngiltere'de marka konumlandırma hizmeti vererek bu pazara ticaretlerinin başlaması için danışmanlık ediyoruz. Bu çerçevede beraber çalıştığımız avukat ve mali müşavirlerden destek alarak bir gün içinde İngiltere'de şirket kurulumu yapılabilmesini sağlıyoruz. Ancak bunun öncesinde ürün ya da hizmete göre bir fizibilite çalışması yapmak gerekiyor. Bizden destek almak isteyen firmalara ilgili sektöre dair Türkiye'den İngiltere'ye satış hacimleri ile ilgili bir aylık bir çalışmanın sonunda bir rapor sunuyoruz” dedi.

“İngiltere’deki yapılanmamız yurtdışında büyümemizi sağlayacak”

İngiltere'deki arama motorlarında firmaların ön sırada çıkmasını sağlayacak web sitesi kurulumu, sosyal medya hesaplarının açılışı ve dijital marketing aksiyonlarının oluşturulması hizmetlerini de verdiklerini dile getiren Busena Çelik Zümbül, “Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan İngiltere’den dünyaya açılmanın işletmeler için büyük bir avantaj taşıdığını söylemek isterim. Brexit sonrası birçok fırsat barındıran Birleşik Krallık, küresel piyasada ticaretini büyütmek isteyen yatırımcılar için yeni kanallar sunuyor. Bu çerçevede İngiltere’de alacağımız aksiyonlar sonrasında başta Avrupa olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika’da çeşitli projelerde yer almaya başlayarak yurtdışı pazarda büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.