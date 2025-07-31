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HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl tercih sürecindeki gençlere ilham verdi

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Tunç Atıl, 47 yıl önce yaptığı tercih ile çıktığı mühendislik yolculuğunu anlatarak üniversite adaylarına ilham verdi. Gençlere “Kendini tanı, potansiyelini keşfet ve cesaretle harekete geç” mesajı verdi.

Haber Merkezi
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HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl tercih sürecindeki gençlere ilham verdi
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Kocaeli

Üniversite tercih sürecindeki gençlere seslenen HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Tunç Atıl, 47 yıl önce verdiği kararla başladığı mühendislik yolculuğunu anlattı. Ağır sanayi ve robotik otomasyon alanlarında öncü çözümler sunan Atıl, gençlere “Kendini tanı, potansiyelini keşfet ve cesaretle harekete geç” şeklinde konuştu.

Mühendislik alanında geçen onlarca yılın ardından gençlere kendi deneyimlerini aktaran Tunç Atıl, doğru tercihin sadece bireysel değil, toplumsal bir önem taşıdığını vurguladı. “Senin yaşlarındayken geleceğim için en doğru kararın mühendislik olduğuna inanıyordum. Geriye dönüp baktığımda ne kadar iyi bir karar verdiğimi görebiliyorum” diyen Atıl, gençlerin de meslek seçiminde tutkularını ve yeteneklerini esas alması gerektiğini belirtti.

Mühendisliğin yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu belirten Atıl, “Ne kadar iyi plan yaparsak yapalım, hayat sürprizlerle dolu. Mühendislik de öngörü ve çözüm yeteneği isteyen bir alan. Önemli olan karşına çıkan engelleri aşabilecek bir bakış açısına sahip olmak” ifadelerini kullandı.

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