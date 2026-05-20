Hometex’e Denizlili firmalar damga vurdu

Dünya ev tekstili sektörünün buluşma noktası haline gelen Hometex 2026’da Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyeleri damga vurdu. 45 ülkeden alıcıların ziyaret ettiği, 600 dolayında firmanın katıldığı fuarda, 86’sı Denizli’den, 4’ü Uşak’tan olmak üzere DENİB üyesi 90 firma toplam 106 stant ile katıldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yarın (22 Mayıs) sona erecek fuarda üye firma katılımları yanında info stant kurarak Turkish Towels markasını tanıttıklarını dile getiren DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Fuardaki güçlü katılımımız ilimizin sektördeki dinamizmini ve rekabet gücünü açıkça ortaya koyuyor. 2025’te Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatı yüzde 4,4 azalışla 26 milyar 182 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Denizli 1 milyar 368 milyon dolarlık ihracatıyla toplamdan yüzde 29,2 pay aldı. 2026’nın ilk 4 ayında Türkiye genelinde sektör ihracatı yüzde 1,6 gerileyerek 8 milyar 453 milyon dolar olurken, Denizli’nin ihracatı yüzde 0,6’lık sınırlı bir düşüşle 437 milyon dolar oldu” dedi.

Denizli, ev tekstili ihracatında açık ara zirvede

Türkiye’nin havlu ihracatının yüzde 76’sı, bornoz ihracatının yüzde 67’si ve nevresim ihracatının yüzde 60’ının Denizli’den gerçekleştirildiğini hatırlatan Uğurlu, “Bu tablo, şehrin ev tekstilinde yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda küresel ölçekte uzmanlaşmış bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye dünya havlu ihracatında yüzde 8,9 paya sahip. Denizli tek başına yüzde 6,7’lik payla küresel ölçekte dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Özellikle ABD pazarı Denizli için stratejik önem taşıyor. Yıllık 2 milyar dolarlık havlu ithalatı bulunan ABD’de Türkiye yüzde 7,1 payla dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın yüzde 94’ü Denizli’den gerçekleştiriliyor. Bu durum, Denizli’nin küresel tedarik zincirindeki kritik rolünü açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Katma değerli ihracatta da önde

DENİB olarak bu doğrultuda Turkish Towels izlenebilirlik projemizle Türk havlusu algısını korumayı, uluslararası pazarlarda güven ve kalite algısını daha da pekiştirmeyi ve markalaşma sürecini sağlam bir zeminde güçlendirerek küresel rekabetçiliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Denizli’nin ev tekstilindeki başarısı birim değerlerde de kendini gösteriyor. Ülkemizin ihracat birim değeri ortalama 1,60 dolar seviyesindeyken, bu rakam Denizli’de 2,48 dolar, havluda 9,85 dolar, bornozda 15,65 dolar ve nevresimde 10,47 dolar seviyelerinde” diye konuştu.