HOMETEX’e yabancı ziyaretçiler damga vurdu

BURSA/EKONOMİ

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, 850’ye yakın firma stant açtı.

Gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX, 170 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Fuara yurt dışından gelen iş profesyonellerinin sayısı geçen yılki fuara oranla yüzde 80 arttı.

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri firmalara yeni iş birlikleri imkânı sundu. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer aldığı fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak trend alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sundu.