Honda’nın İzmir Aliağa’daki motosiklet fabrikası açıldı

Honda Türkiye, İzmir Aliağa’da hayata geçirdiği motosiklet üretim fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek tesis ile yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesi doğrultusunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacak. Gelecek dönemde 200 bin adet kapasiteye ulaşma potansiyeli bulunan tesiste zaman içinde yerli katkının artırılması hedefleniyor.

Törene katılan Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, Türkiye’nin Honda için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekerek, “Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye’nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli iş birliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesi. Bu tesisin hem Honda’nın küresel üretim ağına hem de Türkiye’nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye pazarında 11 yıldır lideriz. Yeni fabrikamızla daha da güçleneceğiz” dedi.

Yeni tesislerinin Honda’nın Türkiye’ye olan güçlü inancının, uzun vadeli vizyonunun ve yıllar içinde inşa edilen güvene dayalı yakın ilişkinin açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada da, “Türkiye, dinamik iç pazarı, genç nüfusu ve güçlü sanayi yapısı ile sektörümüzde son derece önemli bir konuma sahip. Bu fabrika ile Honda’nın küresel üretim mükemmeliyetini ve kalite standartlarını Türkiye’nin güçlü üretim yapısıyla bir araya getirdik. Honda olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yarattığımız uzun vadeli etki ve katkılara odaklanıyoruz. Bu yatırımla istihdam yaratıyor, yerel tedarikçi ağımızı güçlendiriyor ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda motosikletin temel yapısını oluşturan bazı parçaları yerelden tedarik etmeye başladık. Bu çalışmalarımızı her geçen gün genişletiyoruz” diye konuştu.

Büyük Japon markaları bu tesisin performansını izliyor

Japonya Büyükelçisi Masami Tamura da Honda’nın yatırımının Japonya’daki diğer büyük firmalar tarafından da izlendiğini ve fabrikanın başarısının Japon firmalarının yatırım kararlarında etkili olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye’nin büyüme potansiyeli ve genç nüfusuyla bölgesinde bölgesel bir üs olduğunu dile getirdi. Polat, Honda’nın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güveninin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Aliağa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise Honda’nın yatırımının ALOSBİ’de yaratılan güçlü üretim ekosisteminin uluslar arası ölçekteki en somut ve en değerli yansımalarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu yatırım sadece bir üretim tesisi değil, aynı zamanda Türkiye’ye duyulan güvenin, Aliağa’nın sanayi vizyonunun ve küresel işbirliklerinin geldiği noktayı gösteren stratejik bir kilometre taşı. Bu tesisin doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği yüzlerce kişiye istihdam yaratacağı, yan sanayiyi harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracağına ve ülkemizin katma değerli ihracat kapasitesine güçlü katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”