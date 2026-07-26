Hopa ekonomi sokağı hizmete açıldı

Yerel ürünlerin ve Kadın girişimcilerin alın teri dökerek ürettikleri ürünler artık tek bir adreste alıcılarla buluşacak. Ekonomi sokağının hizmet vermeye başladığı günde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, Meclis Başkanı Fatih Terbıyık ve Oda yöneticileri de hazır bulunarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundular. TSO Başkanı Osman Demircioğlu, “Özellikle yaz aylarında ciddi bir turizm haraketliliğinin yaşandığı ilçede Turizm sezonuna katkı sunması amacıyla oluşturulan Ekonomi Sokağı’nda, Artvin’in coğrafi işaretli ürünleri, kadın emeğiyle üretilen el sanatları ve yerel marka ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje, hem ekonomik hareketliliği artırmayı hem de yerel üretimin görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçlamakta” dedi.

Sokakta stant açan kadın girişimciler ve dernekler, hem üretimlerini sergileme hem de doğrudan satış yapma imkânı buldu. Katılımcılar, projenin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Hopa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kursiyerlerin Ekonomi Sokağı’nda yer alan stantlarında deri yakma, ahşap işleme ve el dikişi teknikleriyle hazırlanan ürünler büyük ilgi gördü.

Hopa TSO tarafından hayata geçirilen Ekonomi Sokağı projesi, yerel üretimi destekleyerek hem turizm hareketliliğini artırmayı hem de kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin yaz sezonu boyunca aktif şekilde devam etmesi ve Hopa’nın kültürel-ticari yaşamına katkı sunması bekleniyor.