HORASIS katılımcıları deprem bölgesini ziyaret etti

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde yapılan 2023 HORASIS Global Toplantısı için gelen katılımcılar Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Nurdağı’nda deprem bölgesini ziyaret etti.

Ziyarette konteyner kentleri, ilçe merkezinde yapılan çalışmaları ve sosyal hayata yönelik destekler hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, kısa sürede ekonomik ve sosyal hayatın işleyişine yönelik yapılan pratik çözümler ile projelere hayran kaldılar.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Perci’nin Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Vivek Kalıraman bölgeye ziyaret sonrası yaptığı açıklamada konteyner kenti ilk gördüğünde çok duygulandığını, bölgede yapılan çalışmalar karşısında etkilendiğini aktararak şunları söyledi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Nurdağı halkı için barınma konusunda iyileştirmeler yapmak, onlara yeni beceriler kazandırmak, çocuklara eğitim sağlamak, kütüphane hizmeti sunmak ve insanların puan kullanarak gıda ve diğer market ürünlerini satın alabilecekleri bir ‘sosyal market’ oluşturmak için yaptığı çalışmalar karşısında ne kadar etkilendiğimi belirtmek isterim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sermaye ve toplumsal dayanıklılık için sağlam bir sosyal altyapı oluşturmak üzere vatandaşlarını sürece dâhil etmek için bulunmaz bir fırsata sahip olduğunu da eklemek isterim.”

Daha önce hiçbir yerde binaların bu kadar ciddi hasara uğradığını görmediğini belirten Wonderloop’un Kurucu ve İcra Kurulu Başkanı Hanna Aase, küçük yaşta bir kaza sonucu yetim kaldığından dolayı deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocukları çok iyi anladığını aktararak, “Evlerini kaybetmiş insanları duymak ve görmek ne kadar yürek parçalayıcı olsa da, belediyenin onlara yeni bir hayat yaratmak için ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğini görmek de bir o kadar içimi ısıttı. Mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmeleri için eğitim sınıflarından çocuk bakımına, süpermarkete ve hatta kuaföre kadar her şeyin ayarlanmış olması etkileyiciydi. Ruh sağlığına odaklanılması beni ayrıca etkiledi çünkü böyle bir olay elbette travma yaratır. Gaziantep'in liderleri ve çalışmalarda görev alan personellerle tanışmaktan, Türkiye'nin bu bölgesinde kendi insanlarını ne kadar önemsediklerini görmekten mutluluk duydum” diye konuştu.

Fundación Paraguaya Kurucu ve İcra Direktörü Dr. Martın Burt, İlk deprem haberlerini aldığında ve günlerce süren arama kurtarma faaliyetlerini duyduğunda yıkımın büyüklüğünü anladığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Dürüst olmak gerekirse, bugün gördüklerimi görmeyi hiç beklemiyordum: konteynerler, derslikler, toplum merkezleri, mağazalar. Hepsi mükemmel şekilde hizalanmış yeni evler ve ofisler. Paraguay’ın başkenti Asuncion’un Eski Belediye Başkanı olarak sahip olduğum deneyimlerime istinaden sel ve yangın gibi doğal afetlerle nasıl başa çıkılacağını biliyorum. Gaziantep’in bu kadar hızlı bir şekilde toparlandığını görmek beni çok şaşırttı. Afet sonrası toparlanmayı bu kadar kısa sürede gerçekleştirebilmek için hükümet yetkililerinin gece gündüz çok çalışmış olduklarının farkındayım. Gaziantep’i böylesi bir profesyonellikle yeniden inşa eden insanlara büyük saygı duyuyorum.”