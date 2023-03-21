HORECA sektörüne yılda bin nitelikli personel kazandırılacak

Esra Özarfat

BURSA - BTSO Mutfak Akademi’nin her geçen gün büyüyen mutfak sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla BUTGEM bünyesinde kurulduğunu hatırlatan Turgay Güler, özellikle pandemi sonrası hizmet sektöründe nitelikli personel sorununun had safhaya ulaştığını kaydetti. Bu sorunun sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündemindeki bir konu olduğuna işaret eden Güler, “Mutfak Akademi bünyesinde öncelikle ihtiyaca göre iş gücünün sahip olması gereken nitelikler belirleniyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerle mutfak sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor. Halihazırda 10’a yakın branşta öğrenci yetiştiriyoruz. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve İŞKUR işbirliğiyle, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında örnek teşkil eden önemli bir eğitim programı yürütülüyor. Sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığımız eğitimlerimizde, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere dezavantajlı gruplar, eğitimlerini tamamladıktan sonra anlaşmalı işletmelerde işbaşı eğitimine dahil oluyor” dedi.

Güler, eğitimlerin yiyecek içecek sektörüne ait teknikleri öğrenmek ve kariyerlerine bu alanda devam etmek isteyen kişiler için tasarlandığına vurgu yaptı.

Hizmet Ticareti Konseyi olarak deprem bölgesine desteklerini de sürdürdüklerini anlatan Güler, Hatay’da kurulan ve kurulacak olan mutfaklarda ihtiyaç süresince depremzedelerin günlük gıda iaşelerini sağlamaya devam edeceklerini aktardı. Konsey bünyesinde unlu mamuller ve pastaneler, otelciler, restoran ve türevleri ile yemek sanayileri olmak üzere 4 komite olduğunu belirten Güler, komitelerin 4 bini aşkın işletmeyi temsil ettiğini dile getirdi.