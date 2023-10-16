“HOSAB, sorunları bölge sanayicileri ile aştı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) 20.kuruluş yılını Podyum Davet’te düzenlenen organizasyonla kutladı. 26 Eylül 2003 tarihinde 216 sicil numarası ile organize sanayi bölgesi hüviyetini kazanan HOSAB’ın 20.yıl gecesinde, Bursa iş dünyası temsilcileri ve bölge sanayicileri bir araya geldi. 400’ün üzerinde davetlinin katıldığı gecede HOSAB’ın kurucu müteşebbis heyeti üyelerine, 20.yılda görev alan müteşebbis heyeti üyelerine, müteşebbis heyet başkanlarına, HOSAB ve HOSABSİAD başkanlarına, kuruluştan günümüze görev yapan bölge müdürlerine, bölge müdürlüğünde 5, 10 ve 15. yılını dolduran çalışanlara özel tasarım anı plaketi ve hediyeler verildi.

Gecede konuşan HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, “Bölgemizde 1988 yılında ilk fabrikanın kurulmasıyla başlayan süreçte, 1990'lar boyunca 40 civarında fabrika kurulmuş, 2003 yılında OSB sicili alınmıştır. O zamana kadar elektriği, suyu, yolu, kanalizasyonu kısacası her şeyi sorunlu olan bölgede; tüm bu alt yapıları sanayiciler kurdukları dernek aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla oluşturmaya başlamıştır. Ne mutlu ki, bölge sanayicileri olarak bizler birbirimize kenetlenerek bu zorlukları aştık ve özellikle son 15 yılda yaptığımız yatırımlarla HOSAB'ı çağdaş olanaklara kavuşturduk. Başarılı bir bugün bölgemiz yeni katılımlarla kuruluş dönemine göre alan olarak iki kat büyümüştür. Otomotiv, metal, makine sektörleri ağırlıklı olmak üzere 157 faal firması mevcuttur. Bölgemiz 1,5 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahiptir ve 13 bin kişi istihdam edilmektedir. Kısaca HOSAB, ülke ekonomimizin lokomotif ili Bursa’mızda önde gelen bir sanayi bölgesi olma yolunda hızlı yol almıştır” dedi.

“HOSAB’I sanayiciler kurdu ve geliştirdi”

HOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve HOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sezayi Sezer de yaptığı konuşmada, “HOSAB, ilk günden bugüne kadar yaptığı tüm yatırımları bir kuruş kamu kredisi veya kaynağı kullanmadan tamamen sanayicilerinin yarattığı finans ile yapmıştır. OSB olmadan önce sanayi bölgesiyken burada yatırım yapan sanayicilerimiz, yolundan elektriğine, suyundan kanalizasyonuna kadar her türlü alt yapı yatırımlarını da kendileri çözmeye çalışmışlardır. Bizler bölgemizin çok zor günlerinde bir araya gelerek önce OSB olmayı ardından da modern bir sanayi alt yapısı ile çağdaş bir sanayi bölgesi kurmayı başardık. Bu açıdan yarattığımız HOSAB ile bugün ne kadar gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.